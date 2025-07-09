Петфрендли-карта Киева: теперь можно искать удобное жилье не только для человека и где заказать дог-меню

Выгул собак часто становится причиной конфликтов и столкновений. Безответственные хозяева выгуливают больших любимцев без намордников или поводков. Украина смотрит в сторону Европы и пытается создавать комфортные условия для цивилизованного содержания домашних любимцев. В парках обустраиваются мусорные баки для уборки за собаками, а участков, где четвероногих безопасно выгуливают без предохранительных девайсов больше с каждым годом.

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Еще с 2019 года в столице работает онлайн–сервис "Прибери", с поиском уборных для собак, по названию улицы и номеру дома. Платформа позволяет присоединиться к увеличению таких уборных по всему городу. Ища новый дом, позаботьтесь о наличии безопасного места выгула и своего любимца, теперь это гораздо проще.

В этом году команда ЛУН Город запостила в своем Telegram канале ссылку на карту из более 200 локаций для выгула собак в Киеве, среди которых 25% обустроены для тренировки и активного досуга животных. Наибольшее количество площадок для дрессировки сконцентрировано в двух районах: Днепровский и Дарницкий. С помощью интерактивной карты можно посмотреть ближайшие зоомаркеты MasterZoo, с бесплатными пакетами для уборки и вкусностями для любимцев.

Карта открыта для отзывов. Вы можете поделиться впечатлениями и пожеланиями, чтобы развитие направления "петфрендли" было более точным и стремительным.

Выберите удобную для вас локацию и нажмите на "лапку", появится краткое описание обустройства: наличие ограждения, тренажеров для дрессировки и установки специальных мусорных баков, указатель разрешения выгула без поводка. Вы также можете дополнить информацию в этом разделе, или корректировать размещение площадки, если на карте указано некорректно.

Дополнительными сервисами в карте являются:

карта "Город без границ";

указатель "Улицы Героев;

платформа Ветеранские бизнесы;

Интернет без света;

карта света 2.0;

результаты ВНО/НМТ;

заполненность детсадов;

указатель качества воздуха.

Напомним, что на официальном портале Киева можно ознакомиться с правилами выгула животных, чтобы избежать лишних недоразумений и штрафов.

Заведения Киева, где можно заказать вкусненькое себе и дог–меню любимцу

Направление петфрендли коснулось и заведений питания. Сегодня вы увидите миски с водой возле столиков, а в некоторых заведениях и дог–меню. Кафе и рестораны Киева, где пускают с собаками:

Woof–Woof — пространство в ЖК "Город цветов", Тираспольская 60. Это настоящее зоокафе, где проводят тематические мероприятия и учат ухаживать правильно за животными и рассказывают о правилах дрессировки. Есть дог-меню и опция "день рождения" для собак.

Пес Дюк — возле метро Университет по ул. Пирогово. Здесь рады приветствовать четвероногих мисками с водой и вкусностями.

Kyiv Food Market — гастрономическое пространство, которое радо приветствовать воспитанных животных. Попробуйте блюда мировых кухонь и поиграйте в компании четвероногих на зеленых лужайках.

DRUZI Cafe&Bar — Андреевский спуск, 2Д. Вкусное заведение с настолками и разнообразными блюдами в меню. Рады приветствовать с собаками.

Любимый Дядя — ресторан ближневосточной кухни на Паньковской, 20. Можно, даже с крупными породами.

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