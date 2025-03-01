Пешие маршруты Барселоны: где стоит побывать во время путешествия

Порой, чтобы узнать больше о локации, достаточно просто надеть удобную обувь и отправиться исследовать каждый уголок. А самый лучший способ почувствовать "настроение" города – прогуляться по его улицам. Но откуда же начать – читайте ниже.

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Маршрут "По следам шедевров Антонио Гауди"

Храм Святого Семейства

Начните путешествие со знаменитой святыни Барселоны. Она располагается к северу от Старого города в районе Ашампла.

Строительство сооружения началось в 1882 году и продолжается по сей день. Его финансирование осуществляется за счет добровольных пожертвованиях верующих католической общины.

Первый проект церкви разработал архитектор Франсиско дель Вильяр, но уже через год строительство возглавил Антонио Гауди, полностью изменивший замысел. Во время работ он использовал гиперболоидные конструкции.

Дом с шипами

По дороге к следующей локации, сходите на проспект Diagonal. Через квартал располагается уникальное сооружение – Casa Terrades. Здание построили в 1905 году по проекту архитектора-модерниста Жозепа Пуч-и-Кадафалка.

Аттракцию построили по заказу трех сестер Terrades. Дом украшен шестью башнями со шпилями, каменной резьбой и декоративными панно.

Дом Мила

Затем идите в сторону одной из центральных улиц города Passeig de Gràcia. В одной из боковых улочек найдете Casa Milà.

Жилое здание построил Антонио Гауди в 1906-1910 годах для супругов Розер Сегимон и Пере Мила. Пара планировала проживать на первом этаже, а остальные квартиры сдавать в аренду. Однако строительство так и не удалось завершить из-за конфликта с инвестором.

Туристы могут подняться на террасу крыши, чтобы полюбоваться окрестностями.

В 1984-м аттракцию признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом Бальо

Находится на проспекте Passeig de Gràcia в районе Ашампла. Сооружение построили по проекту архитектора Антонио Гауди в стиле каталонского модерна.

Форма элементов фасада здания не случайна, она аллегорически изображает легенду о Святом Юрии Змееборце, покровителе Каталонии. Крыша аттракции символизирует спину дракона, деревянная лестница внутри напоминает его позвоночник, а крыша – чешую на коже животного.

В 1984 году дом был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Маршрут "Готический квартал"

Музей Фредерика Мареса

Выставочное помещение было создано в 1946 году. Художник пожертвовал городу уникальную коллекцию скульптур.

На первом этаже туристы могут увидеть экспонаты античной эпохи из Иберии, Греции и Карфагена. Здесь также хранятся работы художников Кастилии и Арагона XV века, в частности распятия того же периода. Кроме того, можно увидеть всевозможные кресты.

В музее представлены произведения живописи преимущественно на религиозную тему. Среди них много картин с изображением Мадонны с младенцем или Святого семейства.

Барселонский собор

Строительство храма продолжалось с 1298 по 1420 годы. Он является резиденцией архиепископа и главной святыней города.

Собор имеет внутренний дворик, где обитают 13 белых гусей, символизирующих чистоту святой Евлалии. Кроме того, есть алтарь, посвященный мученику Северу, которого также убили за христианскую веру.

Базилика Санта-Мария-дель-Пино

На месте, где стоит святыня, в 987 году находилась небольшая романская церковь, посвященная Деве Марии. Со временем, между 1319 и 1391-м, ее значительно расширили и добавили черты каталонской готики.

При поддержке короля Педро IV здесь была достроена колокольня и часовня.

Фасад базилики украшает большое окно-роза, восстановленное в 1940 по образцу оригинала, уничтоженного пожаром 1936-го. Оно размещается под готической аркой главного входа.

Аквариум Барселоны

Аттракцию открыли в 1995 году. Здесь собрано более 11 тысяч обитателей морей. Советуем сходить в подводный тоннель, длиной 80 метров. Он может поместить до 100 человек одновременно.

Маршрут "Холм Монжуик"

Фонд Жоана Миро

Музей современного искусства основали в 1975 году. Здание построили по проекту архитектора Жозепа Льюиса Серта. Здесь хранится более 300 картин и 150 скульптур.

Национальный дворец

Один из самых больших архитектурных комплексов Барселоны. Он был построен в 1926-1929 годах для проведения Всемирной выставки. Перед фасадом находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться городом.

Сегодня здесь располагается музей искусства Каталонии. В нем также есть нумизматические и гравюрные отделы. Помимо выставочной деятельности заведение занимается реставрационными работами. Во дворце хранится уникальная коллекция каталонских фресок романского периода.

Испанский городок

Архитектурный музей под открытым небом занимает площадь около 49 квадратных метров. Его заложили в 1927 году к Всемирной выставке.

Для создания атракции художники объездили около 1600 городов и сел Испании, чтобы собрать визуальный материал. Сотни фотографий, зарисовок и заметок помогли им воплотить задуманное. Таким образом, они стремились ознакомить широкий круг людей с культурой региона.

Исследуйте Барселону пешими маршрутами!

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