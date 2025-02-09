Андалусия зимой: что посмотреть в самом теплом регионе Испании
Когда в большей части Европы царит холод, одна из испанских коммун остается оазисом солнечных лучей. Зима в южной части страны – это время для неторопливых прогулок по старинным городам и знакомства с местной культурой. Так откуда же начать путешествие и что не стоит упустить – рассказываем ниже.
Альгамбра
Архитектурно-парковый комплекс в городе Гранада. Он состоит из дворца, мечети и крепости и занимает около 13 гектаров. Аттракцию возвели в период XIII-XIV веков. В 1984 году памятник был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогуляйтесь по Львиному дворику. Место окружено аркадой из белого мрамора. Также посетите Залы Послов, Двух сестер и Суда.
Стены Альгамбры украшены разноцветной керамической плиткой, а колонны, потолки и купола – арабесками, надписями и сталактитовыми украшениями.
Королевская капелла
Располагается в городе Гранада. Усыпальница королей Изабеллы I и Фердинанда II.
Строительство сооружения длилось 13 лет, с 1504-го по 1517-й. Оно стало одним из последних памятников архитектуры стиля исабелино в Испании и крупнейшей погребальной капеллой страны.
Большая мечеть Кордовы
Святыню построили в 785 году по приказу эмира Андалусии Абд ар-Рахмана I.
В XVI веке по распоряжению кордовской диоцезии здесь осуществили масштабную перестройку: в центре бывшего молитвенного зала появились неф и трансепт. Также заложили ренессансную часовню крестообразной формы в мавританском стиле.
Сегодня здесь находится Собор Успения Пресвятой Девы Марии, где ежедневно совершают мессу.
Кстати, в 1984-м памятник внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Севильский Алькасар
Располагается в Севилье. Королевский дворец построили в мавританском стиле мудехар. Строительство началось примерно в 1364 году. Значительная его часть стоит на развалинах арабской крепости.
Когда-то сооружение являлось фортом мавров, сегодня – официальная резиденция города.
Территория славится розовыми садами и апельсиновыми деревьями вдоль аллей.
Площадь Испании
Находится на юге Севильи. Городской ансамбль неомавританского стиля. Аттракция появилась накануне Иберо-американской выставки в 1929 году.
Сначала под руководством французского ландшафтного архитектора Жан-Клода Форестье реконструировали южную часть города. Далее обустроили парк Марии-Луиз с фонтанами, павильонами и верандами в стиле мудехар. Затем обустроили полукруглую площадь с небольшими мостиками.
Сегодня здесь располагаются правительственные постройки и культурные учреждения.
Кстати, локация стала съемочной площадкой для сцен фильма "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов" 2002-го.
Кафедральный собор Святой Марии
Располагается в Севилье. Его считают одним из самых больших в Западной Европе. Строительство святыни началось в 1401 году на месте бывшей мечети.
Церковь также является усыпальницей королей, в частности, Фердинандо III Святого и Альфонсо X Мудрого.
Внутри религиозного здания находится сад с апельсиновыми деревьями.
Алькасаба в Альмерии
В 995 году населенный пункт получил статус города от кордовского халифа Абд Ар-Рахмана III. Тогда же началось строительство оборонительного комплекса на холме.
Сооружение выполняло роль не только крепости, но и являлось центром местного самоуправления. За его стенами располагались площади, дома и мечеть.
Метрополь Парасоль
Самое большое сооружение из дерева согласно Книге рекордов Гиннеса. Конструкция находится в центре Севильи. Ее открыли в 2011 году. Автором проекта стал немецкий архитектор Юрген Майер.
Здесь находятся рестораны, археологический музей, фермерский рынок и панорамные террасы.
Не упустите возможность насладиться теплом и солнцем в одном из самых красивых регионов Испании!
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