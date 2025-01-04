Пещеры Украины, которые стоит исследовать зимой

Морозный сезон – это не только время для праздников, но и прекрасная пора для активного отдыха. Одни стремятся сбежать в теплые краях, а другие поехать в заснеженные Карпаты. Однако, есть и те, кто не перестает узнавать уникальные локации нашей страны. Сегодня рассказываем о таинственных достопримечательностях, которые должен увидеть каждый. Так где же насладиться красотой подземных лабиринтов – читайте ниже.

Видео дня

Атлантида

Располагается в пределах Каменец-Подольского района Хмельницкой области. С 1975 года локация стала геологическим памятником природы общегосударственного значения.

Пещера представляет собой трехуровневую карстовую полость общей протяженностью ходов более 2500 метров. Она характеризуется многочисленными кристаллическими образованиями разнообразных цветов и размеров. Чтобы увидеть это чудо природы, нужно подняться на семи метровую высоту.

Здесь находятся загадочные залы (Радости, Смеха и др.), узкие галереи (Трех несчастных, Партизанская), таинственные гроты и длинные коридоры (Чертов хвост). А еще можно встретить крылатых жителей подземелья – летучих мышей.

Будьте готовы к тому, что во время экспедиции придется немало ходить, ползать, карабкаться по скалам и даже испачкаться в глине с ног до головы.

Арендовать необходимое снаряжение, а именно крепкие комбинезоны и яркие фонари, можно у опытных спелеологов.

Золушка

Находится на территории Черновицкой области недалеко от села Подворное. Ее считают третьей по длине гипсовой пещерой в мире. Аттракцию открыли в 1977 году, так-как до XX века здесь стояла вода.

Кстати, значительная ее часть находится в приграничной зоне Молдовы.

Подземелье простирается более чем на 90 километров и имеет 3 уровня. Туристы могут прогуляться по большим галереям, увидеть озерца и фигуры из кристаллов, а также скульптуру Золушки.

Поговаривают, что в этих пещерах уникальный воздух, похожий на воздух океанских впадин. Считается, что именно здесь размещаются неисчерпаемые запасы спелеоресурсов.

Хрустальная

Находится на окраине села Кривче Чертковского района Тернопольской области. Существует мнение, что пещеру открыл монах иезуитского ордена Габриэль Жанжинский. Подземелье исследовали в течение XIX и начала XX веков.

Средняя ширина тоннелей достигает 2 метров, а длина – более 28 километров. Здесь смогут комфортно двигаться даже те, кто не имеет опыта спелеотуризма. Также в пещерах обустроили освещенный экскурсионный маршрут, который длится около полутора часа.

Аттракция отличается сухой атмосферой и стабильной температурой +10,6°C в течение всего года. В туннелях преобладают кристаллы кремового и розово-янтарного цвета.

Для исследования Хрустальной специальное снаряжение не понадобится, однако лучше взять с собой сменную обувь.

Скитская

Находится в пределах Заставновского района Черновицкой области, недалеко от села Звенячин. Пещеру открыли в 1950-х годах на месте Скитского карьера в урочище Острые Говды.

Длина тоннелей имеет протяженность более чем 3,5 километра.

Во время экскурсии туристы услышат много интересных названий, которые спелеологи дали разным ходам. Это и закрученный лаз "Спираль", и сложный для прохождения "Духовка", и популярные "Кончита" и "Горло".

Однако больше всего путешественники желают попасть в Хрустальный зал, где стены и потолок сияют тысячами гипсовых кристаллов различных форм и цветов.

Оптимистическая

Находится в пределах Чертковского района Тернопольской области в лесном урочище "Королевка". Ее считают самой длинной в мире гипсовой пещерой, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса.

Ходы подземелья простираются более чем на 267 километров. А их глубина – около 20-80 метров. До сих пор их не удалось исследовать до конца.

Кроме гипсовых стен, туристы увидят огромные кристаллы, причудливые геликтиты, а также "ежики" и "розы".

Пещера Оптимистичная характеризуется 15 разными по внешнему виду районами. Среди них наиболее известны "Караганда", "Золотой Полоз", "Чумацкий шлях" и т.п. А в Заозерном обустроили лагеря, где можно отдохнуть и перекусить. Также, если поход планируется на несколько дней, сюда поставляют продукты и организовывают все условия для ночлега и приготовления пищи.

Готовы стать исследователем? Откройте для себя загадочный подземный мир!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших термальных курортах Украины, которые согреют в лютые морозы

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!