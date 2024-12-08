Термальные курорты Украины: куда отправиться в начале зимы

С наступлением морозной поры мы частенько ищем возможность убежать туда, где тепло. Или же уделяем больше внимания здоровью и укреплению иммунитета. К счастью, на территории нашей страны есть множество достопримечательностей, где можно и согреться, и оздоровиться. Так какое направление выбрать – рассказываем ниже.

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Велятино

Здравница находится в Хустском районе Закарпатской области. Ее построили в 1990 году на месте термального источника у горы Алексенец.

Местная скважина достигает около 1 километра. Ее воды богаты йодом и бромом. Их температура колеблется от 40 до 60°C. А для купания их охлаждают до 30°C и 36°C.

Сюда чаще всего приезжают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем и дыхательных органов.

Здесь туристы смогут расслабиться в эвкалиптовой и финской саунах, соляной комнате и пройти курс лечебного массажа.

А еще советуем поехать к руинам Хустского замка. Он существовал в период с XI по XVIII века. Сооружение построили как венгерскую королевскую крепость для защиты соляного пути из Солотвина. Поговаривают, что здание принадлежало семье графа Дракулы.

Берегово

Поселок в Закарпатской области. Термальный курорт находится на территории спортивно-учебного комплекса "Закарпатье". Базу открыли в 1967 году.

Глубина скважины достигает более 1080 метров. А лечебные воды характеризуются высоким содержанием азота, кремния, углекислого газа, хлорида и натрия. Все эти химические элементы способны уничтожать болезнетворные микроорганизмы. А еще источники не проходят фильтрацию, поэтому сохраняют все природные характеристики.

Здесь путешественники могут отдыхать в любое время года. Ведь температура в бассейне колеблется от 33 до 36°C. Имейте в виду, врачи рекомендуют принимать ванны не дольше 2 часов в сутки, чтобы избежать риска потери сознания.

Локацию чаще всего выбирают люди с заболеваниями сердца и сосудов, урологических недугов, гипертонии и нарушениями деятельности опорно-двигательного аппарата. А еще здравница полезна тем, кто имеет расстройства нервной системы.

Также рекомендуем посетить ресторан Chizay Mala Gora. Заведение славится уникальным термальным вином. Его особый вкус создается благодаря источнику, питающему виноградную лозу на глубине 9 метров.

Косонь

Поселок в Береговском районе Закарпатской области. Здесь располагается популярный оздоровительный курорт "Косино". Его воды характеризуются высоким содержанием хлорида, натрия и средним показателем минерализации. А еще они имеют своеобразную желто-коричневую окраску.

Даже в охлажденном виде температура в купальнях у скважины колеблется от 38°C до 40°C. А в самом источнике – 60°C – 80°C.

Сюда приезжают люди с заболеваниями кожи, нервной системы и травмами мышц и костей.

Интересный факт: на территории комплекса находится самая длинная барная стойка в Украине, длиной 27 метров.

Здесь путешественники посетят различные виды саун, в том числе римскую, венгерскую, травяную и эвкалиптовую. А еще сходят в хамам и расслабятся в ледяной пещере и "соляной лисьей норе".

Виноградов

Поселок в Береговском районе Закарпатской области. Здесь находится санаторий "Теплица". Курорт славится разными методами лечения: бальнеолечением, ароматерапией, скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой и т.д.

Здешние воды поступают из глубин Черной Горы. Они отличаются температурой, степенью минерализации и химическим составом. "Олеговская" полезна при нарушениях обмена веществ, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, почек и желудочно-кишечного тракта. "Боржавская" подойдет тем, кто имеет синдром раздраженного кишечника, хронический пиелонефрит и т.д.

На территории туристы смогут сходить в бювет и расслабиться в парном или турецком хамаме.

Обязательно съездите к руинам Виноградовского замка. Существует мнение, что первые укрепления появились еще в IX веке. Когда то сооружение служило декорациями для фильмов "Гроза над полями" (1958) и "Табор уходит в небо" (1975).

Нижнее Солотвино

Село в Ужгородском районе Закарпатской области. Здесь находится санаторий с двумя термальными бассейнами, воды которых богаты кремнием и железом.

Сюда часто приезжают люди с заболеваниями костей, суставов, сердца, сосудов и кожи. Здесь туристы смогут посетить современные медицинские процедуры: гидромассаж, физиотерапия, жемчужные ванны и подводный душ-массаж.

А еще путешественники смогут сходить в сауну, чан и турецкий хамам.

Также рекомендуем съездить во Дворец Плотени в Великих Лазах. Его построил граф Нандор в 1896 году. Здесь он проводил творческие спектакли и принимал представителей интеллигенции. В настоящее время здесь функционирует Ужгородский районный центр детского творчества.

Нуждаетесь в отдыхе для души и тела? Отправляйтесь к термальным курортам Украины!

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