Отпуск в июле: эксперты назвали лучшие направления Европы

Июль у многих ассоциируется с классическим солнечным отпуском – середина лета действительно считается высоким сезоном во многих уголках планеты. Это означает, что популярные направления для отдыха буквально перегружены туристами, а значит подходить к выбору места отпуска придется более взвешенно.

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Как пишет издание Independent, современные путешественники больше не едут вслепую туда, где теплее всего. Теперь они учитывают такие факторы, как комфорт, количество туристов и общие впечатления от поездки. Более того – ищут убежища от экстремальной жары, которая все чаще беспокоит юг Европы. И вот пять направлений, которые советуют эксперты издания тем, кто хочет отдохнуть в июле.

Канада

Праздник независимости Канады отмечается 1 июля. Поэтому этот месяц стартует здесь с удивительных торжеств. В первый день июля на Ниагарском водопаде устраивают световое и пиротехническое шоу в рамках празднования Niagara Parks Two Nation Celebration. Также в парке ЛеБретон Флетс в Оттаве проходит бесплатное мероприятие, которое длится весь день и включает выступления канадских музыкантов и разнообразные развлечения.

С 3 по 12 июля благотворительный фестиваль Калгарийский Стампид (Calgary Stampede) в Калгари, провинция Альберта, будет прославлять западное наследие и культуру, предлагая посетителям самое большое родео в мире.

Для любителей природы масштабы канадских просторов могут показаться уникальными и неповторимыми. Скалистые горы в июле поражают своей дикой красотой, длинными солнечными днями с погодой, идеальной для походов, бирюзовыми озерами и возможностью увидеть медведей или лосей в дикой природе.

Национальный парк Банф, где расположено известное своей первозданной красотой озеро Луиза, а также национальный парк Джаспер предлагают доступные пешеходные маршруты с захватывающими видами. Однако менее людные парки Йохо с его суровыми ледниковыми тропами и Кутеней с пастбищами и реками, расположенные в Британской Колумбии также достойны внимания. А национальный парк Иввавик на территории Юкон предлагает опыт арктического трекинга в глухой дикой местности. Выделите время для наблюдения за животными вдали от цивилизации и знакомства с культурой местных инуитов, которые тщательно охраняют свой традиционный образ жизни.

Словения

Когда в разгар летней жары пляжи Западной Европы переполнены людьми, стоит взглянуть чуть дальше на восток. Словения – блестящий пример. Почти 60 процентов страны покрыто лесами, поэтому она невероятно зеленая и не такая жаркая. В долине реки Соча течет удивительная бирюзовая вода, путь которой пролегает через Юлийские Альпы, которые своей красотой ничем не уступают Альпам во Франции или Австрии. Но людей здесь значительно меньше.

Довольно много туристов съезжается в июле на живописное озеро Блед, но все же это та изюминка Словении, которую просто нельзя пропустить. В то же время озеро Бохинь является крупнейшим природным озером Словении, а городок Бовец в национальном парке Триглав (между Юлийскими Альпами и рекой Соча) станет идеальной базой для занятий водными видами спорта под летним солнцем.

Черногория

Страна предлагает действительно роскошные пейзажи и приключения и при этом все еще остается загадкой для многих даже опытных путешественников. Эта недооцененная страна в Юго-Восточной Европе предлагает уникальное сочетание пляжей на побережье Адриатического моря, удобных для походов гор, ярко-голубых озер и нарядных, традиционных старых городков.

Попробуйте здесь пакрафтинг – сплав на надувной лодке, настолько легкой, что ее можно сложить в рюкзак и идти пешком. Путешествуйте так по реке Тара, которая течет через самый глубокий каньон Европы. Или посетите национальный парк Дурмитор – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где вообще нет автотрафика. Зато есть удивительные природные ландшафты и несколько фантастических горных маршрутов.

Норвегия

Если в июле вы ищете прохладной погоды, обратите внимание на Скандинавию. И Норвегия в разгар лета – это действительно что-то магическое. Световой день здесь длится практически все сутки – отличное время, чтобы исследовать величественные фьорды, путешествуя на каяках, и устроить дикий кемпинг в абсолютно нетронутой природе.

При этом температура остается комфортно теплой. Поэтому Норвегия – это идеальное направление для туристов, которые ставят на первое место природу, активный отдых и захватывающие пейзажи.

Апулия, Италия

На "каблуке Италии", что на юго-востоке страны, в июле может быть жарко, но для тех, кто любит тепло, Апулия в целом является хорошей и выгодной альтернативой более известным курортам. Поскольку статус "новой Тосканы" закрепился за ней еще с начала 2020-х годов, количество посетителей здесь растет с каждым годом. Возможно, сегодня этот регион уже меньше похож на "неизвестную жемчужину", но он полностью сохранил свой аутентичный шарм, сельский колорит и традиционную кухню "cucina povera" (крестьянскую кухню).

Апулия в Италии предлагает более спокойную альтернативу главным туристическим центрам страны. Здесь вы найдете уютные городки с белоснежными зданиями, адриатическое побережье и исключительную местную кухню. Регион подарит вам настоящий опыт итальянского лета без той суеты и толп, которые присущи Риму или Флоренции.

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