Отпуск в Европе: 4 действительно дешевых направления для этого лета

Европейское лето уже в самом разгаре, и время выбирать направление для отпуска. Эксперты по туризму не советуют ехать на отдых в наиболее популярные места – овертуризм вызвал там рост цен и даже неделя каникул влетит вам в копеечку.

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Провести лето мечты и получить бирюзовую воду, яркую атмосферу и неповторимый старинный шарм можно без значительных убытков для бюджета, утверждает издание Travel off Path. И предлагает четыре замечательных европейских направления, которые не заставят вас проверять баланс карты каждые пять минут.

Саранда, Албания

Сегодня албанское побережье визуально мало чем уступает популярным курортам Италии или Хорватии, однако оно до сих пор предлагает отличное соотношение цены и качества. И Саранда – одна из главных его жемчужин.

В расположенном неподалеку городке Ксамиль вас ждут белоснежный песок и кристально чистое море, которые обычно ассоциируются с экзотическими островами. При этом комплект из зонтика и двух шезлонгов на весь день здесь может стоить около 10 долларов (в эквиваленте местной валюты – албанских леков).

В самом центре Саранды, где вдоль оживленной набережной возвышаются современные здания, перекусить местным стритфудом можно за 5 долларов, а полноценный ужин из трех блюд на двоих в ресторане среднего класса обойдется в 40-55 долларов. Что касается жилья, то остановиться в центре города в бюджетном отеле или гостевом доме можно всего за 20 долларов за ночь. Если же вы хотите большего комфорта, стильные апартаменты с видом на море будут стоить около 120 долларов.

Даже знакомство с историей здесь вполне доступно: вход в уникальный Национальный парк Бутринт, где сохранились руины тысячелетнего греко-римского города и полузатопленный амфитеатр, стоит 11 долларов. Визиты к аналогичным достопримечательностям в соседних странах обычно обходятся вдвое, а то и втрое дороже.

Северный Кипр

Северная часть Кипра имеет отдельную администрацию и собственную систему границ и процедур, что отличает ее от Республики Кипр на юге. Здесь действуют свои правила, а официальной валютой вместо евро является турецкая лира, ведь эта половина острова находится под контролем Турции.

Разница в ценах по обе стороны границы достаточно ощутима: например, если на юге за порцию гироса можно отдать около 10-12 долларов, то на севере похожий кебаб будет стоить в пределах 3=5 долларов в зависимости от заведения.

Главным культурным и административным центром региона является Северная Никосия с ее старинными османскими караван-сараями и историческими мечетями. Однако за настоящим отдыхом стоит ехать дальше – на полуостров Карпас. Здесь путешественников ждут длинные безлюдные пляжи с золотистым песком, уютные прибрежные деревни и гостевые дома, ночь в которых стоит в среднем 40-70 долларов, что заметно дешевле, чем на юге острова.

Важный момент перед планированием поездки: пересечение границы между двумя частями острова осуществляется строго через официальные контрольно-пропускные пункты в столице или вдоль демаркационной линии. Правила въезда зависят от вашего первоначального маршрута прибытия, поэтому обязательно тщательно проверьте актуальные миграционные требования заранее.

Варна, Болгария

Для тех, кто до сих пор ассоциирует Болгарию исключительно с мрачной архитектурой советской эпохи, Варна станет настоящим открытием. В отличие от столицы, этот динамичный курорт расположен на солнечном Черноморском побережье. Лето здесь очень напоминает средиземноморское, а золотистые песчаные пляжи тянутся на сколько хватает глаз. Неподалеку от города расположен известный курорт Золотые Пески, где проживание в отелях по системе "все включено" стоит от 150 до 250 долларов за ночь. Ночная жизнь здесь бурлит на полную, напоминая атмосферу популярных европейских клубных курортов, но без лишнего пафоса и переоцененных коктейлей.

Варна привлекает не только пляжами, но и гастрономией. Сытный перекус из традиционной баницы и кислого молока в местных заведениях обойдется в 4 доллара. А изысканный обед из трех блюд (суп, сытное мясное блюдо и десерт) в панорамном ресторане на крыше будет стоить от 40 до 60 долларов на двоих.

Ценителям культуры стоит посетить Археологический музей (вход – 11,4 доллара), где экспонируется знаменитое "Золото Варны" – древнейший в мире клад с фракийскими золотыми украшениями, возраст которого превышает 6 000 лет. Кстати, даже обычная кофейня на углу улицы Воден возведена непосредственно над остатками древнеримского города Одессос, поэтому уникальные археологические находки здесь можно увидеть прямо во время отдыха.

Калимнос, Греция

Главная ошибка многих туристов заключается в убеждении, что вся Греция ограничивается только Миконосом или Санторини. На самом деле настоящую атмосферу греческих островов следует искать в других местах. Прекрасный пример – Калимнос, вулканический остров в архипелаге Додеканес, расположенный напротив побережья Турции. Это живое воплощение классического греческого лета: живописные пляжи, тихие рыбацкие поселения и разноцветные гавани, но без завышенных цен и огромных толп.

Потия, столица острова, считается одним из самых красивых городов Греции благодаря своим уютным домам в венецианском стиле, спускающимся каскадом к самой гавани. Здесь работает множество семейных таверн, где порция креветок саганаки, гарнир из картофеля, соус дзадзики и бутылка местного вина будут стоить вместе около 20 долларов. Популярные сувлаки или гирос на вынос обойдутся еще дешевле – всего в 6 долларов.

На Калимносе нет больших гостиничных комплексов, зато есть много доступных гостевых домов с очень приятными ценами – от 60 до 80 долларов за ночь. Обычно выгодные варианты можно найти в Потии или Хоре, тогда как в чисто пляжных городках, например Масури или Вати, цены держатся ближе к верхней границе. В целом этот остров остается одним из самых доступных и самых экономных уголков Греции для летнего отпуска.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город назвали одним из самых безопасных и дешевых летних курортов Европы.

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