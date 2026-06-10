Два в одном: названо одно из самых безопасных и дешевых летних мест в Европе

Если вы собираетесь в отпуск в Европу, есть большая вероятность, что в вашем поле зрения оказались такие места, как Амальфи на юге Италии, Санторини – культовый греческий остров, или же роскошный и гламурный Сен-Тропе во Франции. Однако эти локации тревел-блогеры беспощадно эксплуатируют из года в год, и из-за этого туристов там стало аж слишком много, а цены выросли до космических уровней.

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Между тем, вам совсем не обязательно выкладывать 800 долларов за ночь в вилле на побережье только потому, что это Позитано, или тратиться на ужин на крыше в Ии, где самая дешевая закуска стоит 25 долларов. Издание Travel off Path назвало локацию в Европе, которая сочетает в себе доступные цены и высокий уровень безопасности для туристов. И это кипрский курорт Айя-Напа.

Кипр переполнен яркими пляжными локациями, где теплый сезон длится 365 дней в году – от Ларнаки и Лимасола до Пафоса, но именно Айя-Напа в этом году забирает первенство по нескольким причинам. Во-первых, она невероятно дешевая по сравнению с аналогичными средиземноморскими курортами. Многие туристы прилетают сюда чартерными рейсами и отдыхают по системе "все включено", что сбивает цены. К тому же местные отели активно конкурируют за клиентов – особенно сейчас, когда спрос на Кипр несколько упал.

Кроме того, Кипр радует нетипично долгим туристическим сезоном, который длится примерно с начала апреля до начала ноября, а дневная температура в этот период редко падает ниже 20°C. Это распределяет спрос равномернее, чем в западных странах ЕС с более коротким летом. Как результат, цены здесь существенно ниже, чем на Ибице, Миконосе или Французской Ривьере.

Также не стоит забывать о самом средиземноморском шарме Айя-Напы. Она может похвастаться одной из самых прозрачных акваторий во всем Средиземноморском бассейне, и в отличие от Далматинского побережья в Хорватии или того же злополучного Амальфи, здешние пляжи не выстланы острой галькой и камнями. Здесь вас ждет белый песок, как на Карибах.

Добавьте к этому курортную зону, которая стремительно развивается, бурную ночную жизнь (особенно популярную среди британцев, которые приезжают сюда на мальчишники) и нотки древней культуры здесь и там – и вы получите идеальный рецепт для разностороннего, сбалансированного европейского лета.

Айя-Напа прекрасно подходит для ленивого пляжного отдыха, но если в вас проснулся дух исследователя, она станет идеальной базой для изучения юго-восточной части Кипра.

Гробницы Макронисос – это комплекс древних скальных захоронений, расположенный прямо у пляжа. Некоторые объекты здесь старше египетских пирамид.

Музей "Таласса" – один из самых интересных музеев, которые вы когда-либо посетите. Он не только рассказывает о морской истории Кипра, но и содержит реконструкцию древнегреческого торгового судна.

Чуть дальше, на мысе Греко, вас ждут морские пещеры, смотровые площадки на скалах и невероятные прибрежные пешеходные тропы, ведущие к крошечным бирюзовым бухтам.

Соседний городок Протарас имеет культовую церковь с синим куполом, которая стоит прямо на песчаном пляже. Путешественники убеждают – она ничем не уступает скальным церквям Санторини.

Более того, вам даже не придется уходить далеко от туристической зоны, чтобы ощутить этот вау-эффект Кипра: монастырь Айя-Напы – это хорошо сохранившийся средневековый комплекс, расположенный прямо в центре города. Он является одной из важнейших исторических достопримечательностей страны.

Впрочем, если открыть карту, то можно увидеть, что вокруг Кипра расположены крайне неспокойные сейчас соседи – Турция, Израиль, Ливан, Сирия. Конечно, Кипр отделяет от Леванта не менее 100 километров, но этого расстояния оказалось недостаточно, чтобы уберечься от случайного иранского обстрела несколько месяцев назад. Из-за этого Госдепартамент США немедленно присвоил острову 4-й уровень опасности. Более простым языком, американцам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок туда, по крайней мере на какое-то время.

Впрочем, поскольку никакие новые события в ближневосточной войне непосредственно не затронули Кипр, он снова вернул благосклонность американского правительства, которое вернуло ему 1-й уровень безопасности. Здесь можно соблюдать обычные меры безопасности и отдыхать без чрезмерных забот. К тому же уровень карманных краж и мелких преступлений здесь гораздо ниже, чем на пляжах Западной Европы, а уровень насильственной преступности вообще практически нулевой.

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