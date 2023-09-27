Отдых без ущерба: кто такой сознательный украинский турист, что взять в путешествие и как получить от него максимум впечатлений. Фото

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, цель которого не просто популяризировать путешествия, но и напомнить обществу, как отдыхать без ущерба окружающей среде. С началом полномасштабной войны все больше украинцев обратили внимание на поездки внутри страны. Безусловно, наибольшим спросом пользуются Карпаты, где можно насладиться красотой горных и лесных пейзажей, а также единением с дикой природой. Впрочем, к сожалению, не все туристы сознательно подходят к такому отдыху.

Команда Всемирного фонда природы WWF-Украина разработала гайд сознательного украинского туриста. Как им быть и что делать, чтобы получить "экологические" впечатления, разнообразить досуг, знать больше о безопасности в горах, а также, что обязательно взять в поход, читайте в материале.

В лесу вы в гостях

Лес – это дом животных, и там существуют правила для гостей, которые важно не только знать, но и соблюдать их:

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дикие животные не ищут встречи с людьми, и ты не ищи с ними;

человеческая пища не для животных, так что не стоит их подкармливать. Недоедки забирайте с собой или закапывайте их;

никогда не трогайте малышей. Животные часто отказываются от своих малышей после контакта с человеком;

некоторые места запрещены для посещения, особенно осенью. Многие животные ищут уютные тайники, во время этой активности шансы встретить дикое животное увеличиваются.

С погодой не угадаешь, но можно попробовать

В течение дня в горах можно и намокнуть под дождем, и обжечь нос. Учитываем предупреждение метеорологов об ухудшении погодных условий. Иногда лучшим решением будет перенести свои планы на более благоприятный день. Обратите внимание, что осенью дневное тепло может быть обманчивым. Сентябрьский снег и ночные заморозки в Карпатах – хорошая традиция. Подумайте об этом, прежде чем выходить из дома.

Планируйте маршрут заранее и сознательно

Экотропы и туристические маршруты предназначены для удобного перемещения и помогают не потеряться и не испортить одежду. Идя по ним, мы проявляем уважение к "местным" жителям – растениям и животным. Некоторые животные хорошо знают о тропах, по которым двигаются люди, и сами избегают контакта. Так вы уберегаете не только их, но и себя от неожиданных и порой опасных встреч. Готовясь к минипоходу или прогулке, узнайте о самых интересных и безопасных тропах у местных жителей или бывалых туристов. Некоторые из них отмечены на картах, а также на онлайн-страницах национальных парков и заповедников, если вы отдыхаете рядом с одним из них.

Куда девать мусор?

В лесу и в горах нет уборщиков. Мусор не исчезнет из-под деревьев, на лужайках и в реках. Пластик, полиэтилен, стекло, металл разлагаются десятки, а то и сотни лет, и загрязняют окружающую среду. А еще очень портят всем настроение и фотографии с отдыха.

Три золотых правила, что делать с мусором:

минимизируем;

прессуем;

забираем с собой.

Если вы заметили чужой мусор, оставленный не местности раньше, но все равно убрали его, то это поступок настоящего сознательного туриста, или, как говорят в WWF-Украина, супергероя.

Отмечается, что даже в специальных местах остатки от костра необходимо тщательно убрать, а лучше залить водой. Мусор же мы не сжигаем – он отравляет окружающую среду тяжелыми металлами и сажей, поэтому "все свое убираем с собой".

Туризм может быть опасен, так что подготовьтесь

Сознательный турист регистрирует свои кемпинги или прогулки в горы. Вы можете связаться с местным горным спасательным отделением напрямую, позвонить по телефону или на линию 101. Лучше иметь загруженное приложение ГСЧС "Спасение в горах". А еще, не забудьте скачать версии карт – Google Maps или MAPS.ME. И, конечно, следите за зарядом своего смартфона и берите павербанк.

Берите аптечку: что в нее положить

Жизнь непредсказуема, поэтому о здоровье следует позаботиться! Индивидуальная аптечка обычно содержит обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные препараты. Еще пластыри и антисептики, перчатки и бинты для обработки ран. Названия препаратов поможет уточнить семейный врач.

Чтобы избежать лишнего использования аптечки, не собирайте и, конечно, не ешьте незнакомых вам грибов – это опасно! Особенно там, где нет доступа к медицинской помощи. То же касается потребления ягод и разных плодов в лесу. Если вы не уверены, ядовит или нет найденный вами гриб – не трогайте/ Лучше сфотографируйте вашу находку на память, а позже узнайте, что это за вид у специалиста – миколога.

Упаковываем рюкзак

Трекинговые палки, каримат, полотенце, бутылку для воды, посуду, фонарик, еду, гаджеты, запасную одежду – вещи и снаряжение удобнее носить в туристическом рюкзаке с "жесткой" спинкой. Некоторые модели имеют защиту от дождя. В рюкзак компактно поместится и мусор, который важно не забыть собрать, о чем мы писали выше. Вы новичок и не имеете собственного надежного туристического снаряжения? Поинтересуйтесь в интернете, есть ли в вашем городе прокат. Там можно не только взять на время палатку, рюкзак или даже котелок, но узнать, как ими пользоваться. На прогулке, возможно, придется преодолевать крутые тропы. Так что не берите лишних вещей – только самое необходимое.

Катание на джипе в Карпатах: почему нет

В Карпатах каждый водоем и горная долина – дом для сотен видов живых существ. Некоторые из них краснокнижные и находятся под угрозой исчезновения. Но многих бессознательных туристов привлекает перспектива с ветерком проехаться по их домам на джипе, тем самым загрязняя природу сокрушительными колесами автомобиля, под которыми некоторые из них могут и погибнуть. А рев мотора пугает все живое вокруг.

Если вы все же решили путешествовать по Карпатам на авто, то обязательно узнайте, разрешено ли это на вашем маршруте. Особенно это касается территории объектов природоохранного фонда, например, национальных парков. "Не знал" не освобождает от ответственности.

Эковпечатления: выбираем этичные подарки

Что взять домой из Карпат? Обратите внимание на местный крафт и вкусности:

вышиванки, текстиль и одежда ручной работы;

настоящее карпатское хюгге – изделия из овечьей шерсти;

экопродукты: чай из полонинских трав, грибы, мед и овечья брынза, которой не делают больше нигде в мире;

гуцульская керамика и изделия из дерева.

Модный совет! Этим и все последующие сезоны – шкуры, чучела, аксессуары из диких и редких животных (например сумки, кошельки, одежда из меха и кожи), сомнительные лекарства животного происхождения – не модно! А еще незаконно.

Для справки:

Всемирный фонд природы WWF – одна из самых влиятельных и крупнейших независимых природоохранных организаций в мире, которая насчитывает более 5 миллионов сторонников и имеет представительства в более чем 100 странах мира, в частности в Украине. Миссия WWF-Украина состоит в том, чтобы остановить деградацию природных систем планеты и построить будущее, в котором человек будет жить в гармонии с природой.

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