8 знаковых мест из фильма 'Довбуш', которые стоит посетить

Съемки приключенческо-исторической драмы "Довбуш" стартовали еще в 2018 году, однако выход кинокартины переносили из-за коронавируса и полномасштабного вторжения России. Это самый дорогой и масштабный фильм за всю историю отечественного кинематографа, который снимали в невероятно красивых и знаковых локациях.

Видео дня

Их можно посетить любому туристу, желающему погрузиться в историю украинского народа. OBOZREVATEL расскажет, где стоит побывать, пока погода позволяет много времени проводить на свежем воздухе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свиржский замок

Антагонистка фильма – княжна – жила, по сюжету, в Свиржском замке Львовской области. История этого здания содержит много интересных легенд, которые могут рассказать туристам на экскурсии.

Збаражский замок

Одна из самых трагических сцен фильма с мертвым опришком была снята в Збаражском замке, расположенном на Тернопольщине.

Скалы Довбуша

Это туристическое место на Ивано-Франковщине является не только популярной остановкой во время путешествия по Карпатам, но и прекрасным местом для эффектных сцен в фильме "Довбуш".

Дрогобычская солеварня

Дрогобычский солевываривающий завод можно считать старейшим постоянно действующим промышленным предприятием в Украине. Здесь регулярно проходят экскурсии.

Церковь Святого Юра в Дрогобыче

Недалеко от вышеупомянутой локации можно сразу полюбоваться Церковью Святого Юра – памятником галицкой деревянной архитектуры конца XV века.

Часовня Боимов во Львове

Часовня Боимов в центре Львова была постройкой, куда ходила католическая княжна. Ее можно легко заметить, гуляя по городу Льва.

Замок в Каменце-Подольском

Несколько ярких сцен исторической драмы были сняты в Каменце-Подольском. Это одна из самых красивых архитектурных достопримечательностей Украины.

Пещера "Вертеба"

Чтобы вместить съемочную группу в пещеру Довбуша, было решено снимать на Тернопольщине, а не в Ивано-Франковской области, где возле Яремче есть настоящая пещера главного героя.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 причинах, почему стоит посмотреть "Довбуш". Его бюджет составил около 120 млн грн, 65 млн из которых предоставило государство.