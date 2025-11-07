От сырных пещер во Франции до санок в Польше: топ-5 мест для незабываемого отдыха зимой

Европа зимой — это не только лыжи и глинтвейн. Это тихие озера подо льдом, санки в сказочных лесах, снегоходы в горах и поезда, пронизывающие облака. Существует несколько локаций, где отдых сочетает приключения, релакс и доступность.

Каждая — с прямым транспортом, уютными отелями и уникальными впечатлениями. Готовьте чемодан: зима 2025 зовет в путешествие. Эти места докажут — Европа зимой может быть бюджетной и незабываемой, убеждает The Guardian.

Анси, Франция

Это озерный городок в Альпах, куда из Парижа четыре часа на поезде. Зимой лодочные прогулки не останавливаются, а зеленая дорожка вдоль берега идеальна для велосипедов или прогулок. Автобусом до гор Аравис — и вы в Манидо, где созревает сыр реблошон в настоящих пещерах (экскурсии с гидом). Рядом — тысячелетний замок Ментон-Сен-Бернар с башнями, выныривающими из леса. Остановитесь в новом La Cour du 6 в старом городе: артдеко, элегантные номера. Двойной номер от €100 (4850 грн).

Закопане, Польша

Закопане — зимняя столица Польши, два часа автобусом от Кракова. Садитесь в санки, спускайтесь по 220-метровому освещенному тобогган-треку или теряйтесь в ледяном лабиринте парка Snowlandia. Прогуляйтесь по Хохоловской долине, а затем — в термальные бассейны: открытые джакузи, сауны, массажи. Отель Aries сочетает альпийский стиль с локальными акцентами: вино, блюда в ресторане Halka, мебель от местных мастеров. Не пропустите Дворец Снежной Королевы с камерами, вырезанными изо льда. Двойной номер от £165 с завтраком (9000 грн), такси от станции — 1 км.

Жабляк, Черногория

Забудьте о скоростных спусках: в национальном парке Дурмитор зимнее приключение — это снегоходы по горам Синьяевина и Беласица. Жабляк — самый высокий городок Балкан, база для рафтинга по замерзшим рекам. Черное озеро (3 км) — идеальное место для ночного неба. Отель Soa уютный: хамам, финская сауна, каминный лаунж с видом на горы. Двойной номер от €98 с завтраком (4750 грн). Автобусом от Подгорицы — 2,5 часа.

Краньска Гора, Словения

Четыре ночи в Словении: одна в Любляне, остальные — в национальном парке Триглав. Озеро Блед, долина Логар, живописный поезд от Бохиню до Моста-на-Сочи через Юлианские Альпы. Краньска Гора возле австрийской границы: домики с огоньками, сосны в снегу — будто Тироль. В долине Логар — тропы для хайкинга и термальный спа в Hotel Plesnik. £974 (53,5 тыс.грн) – четырехдневный тур с проживанием и завтраками от компании Untravelled Paths с человека, включая все трансферы и экскурсии.

Санкт-Мориц, Швейцария

Санкт-Мориц — не только гламур: здесь можно наслаждаться Энгадином без миллионов. Отель Randolins на склоне Сувретта: лыжные трассы, конные прогулки, хайкинг от двери. Велнесс-центр с сауной 80°C, два ресторана. База для горных поездов: Glacier Express и Bernina Express (до 2250 м) останавливаются на станции. Бронируйте заранее. Двойной номер от £174 с завтраком (9,5 тыс. грн). Прямой поезд из Цюриха — четыре часа.

