От Севилии до Гранады: лучшие маршруты по Южной Испании

Барселона, Мадрид – отлично, а путешествие в Андалусию – еще лучше! Уникальная коммуна, которую считают родиной фламенко и корриды. Здесь сердце танцует, а душа поет. Настоящая испанская атмосфера, которая завораживает с первого взгляда. Где же можно ощутить дух зажигательной страны – читайте ниже.

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Севилья

Располагается в западной части Андалусии. Здесь преобладает средиземноморский климат. Существует легенда, что город основал мифический древнегреческий персонаж Геракл.

Начните путешествие из Севильского Алькасара. Дворец построили в мавританском стиле мудехар. Его строительство началось ориентировочно в 1364 году. Сегодня верхние покои здания являются королевской резиденцией. Туристы могут прогуляться по внутренним дворикам и комнатам, увидеть старинные ковры, статуи и т.д.

Далее сходите в церковь Святого Луиджи Французского. Возведение святыни длилось более 100 лет. Сначала она принадлежала иезуитам, затем монахам. Когда-то здесь находились духовная семинария, госпиталь и хоспис. Во время реставрации здания восстановили внешнюю и внутреннюю отделку башен, колонн и купола. В настоящее время храм функционирует как музей и принадлежит городу.

И, конечно, посетите "Площадь Испании". Городской ансамбль был заложен в 1929-м. Кстати, здесь проходили съёмки сцен из фильма "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов".

Кадис

Располагается в одноименной провинции на берегу Кадисского залива Атлантического океана. Город был основан еще в XII веке до нашей эры. В регионе преобладает мягкий субтропический климат.

Когда-то Кадис полностью защищали стены, предохранявшие его от нападений как с моря, так и с суши. Со временем эти стены частично разрушили. До наших дней сохранились только знаменитые ворота Puerta de Tierra, которые возвели примерно между 1639 и 1760 годами.

Советуем посетить замок Святого Себастьяна. Сооружение заложили в 1706-м. Существует легенда, что здесь располагался храм титана греческих богов – Кроноса. Позже находилась тюрьма, а сегодня это место для выставок и концертов.

Также сходите в Catedral de Cádiz. Собор был построен в 1700-х. Он объединяет стили барокко, рококо и неоклассицизма.

А еще прогуляйтесь по историческому саду Parque Genovés, где растут клены, тополя, индийские лавры, канарские сосны и т.д. Еще одна особенность атракции – грот с водопадом и декоративным озером со скульптурами динозавров.

Марбелья

Находится в провинции Малага. Славится как популярный и дорогостоящий курорт Испании. Также город считается одним из самых теплых регионов страны. Среднегодовая температура воздуха составляет 20°С.

Сначала прогуляйтесь по Апельсиновой площади, где располагаются большое количество баров и ресторанов. Здесь находится самый старый христианский храм Марбельи – Ermita de Santiago.

Далее сходите в Музей современной испанской гравюры. Он находится в здании старинного госпиталя. Путешественники могут посмотреть коллекцию работ Пабло Пикассо, Франсиско-Хосе де Гоя и Сальвадора Дали.

Parque de la Alameda – место отдыха как местных жителей, так и туристов. В парке можна увидеть тропическую зелень и классический андалузский фонтан. Кстати, здесь часто выступают уличные музыканты.

Малага

Располагается в одноименной провинции. Город был основан финикийцами в VIII веке до нашей эры. Местные горы защищают курорт от северных ветров и способствуют сохранению тепла, которое идет из Африканского континента.

Начните путешествие с Alcazaba de Málaga. Фортификационное сооружение было основано в VIII веке для правителей королевской династии Зиридов. Его считают наиболее сохранившейся мавританской цитаделью Испании.

Сходите также в Малагский собор. Святыню заложили на месте бывшей мечети. Сегодня здесь находятся 15 старинных часовен, украшенных произведениями религиозного искусства.

Любителям раритетных автомобилей рекомендуем съездить в Museo Automovilístico de Málaga. Музей располагается на территории, где раньше работала табачная фабрика. В настоящее время здесь хранятся авто 1900-1960 годов.

Гранада

Город располагается у подножия горной системы Сьерра-Невада на высоте 738 метров над уровнем моря. Регион отличается сочетанием альпийской растительности и тропического побережья.

Сначала посетите Альгамбру – памятник мавританской архитектуры и исламского искусства. Парковый ансамбль состоит из дворца, мечети и крепости. Туристы могут побывать в нескольких дворах: Львином, Послов, Двух сестер и Суда.

Затем сходите к Королевской капелле – самой большой в Испании. Она служит усыпальницей католических королей Изабеллы I и Фернандо II. Строительство здания продолжалось с 1504 по 1517 годы.

Любителям различных специй советуем съездить на традиционный арабский рынок. Когда-то здесь находился старый базар, который, вероятно, уничтожил пожар в 1843 году.

Погрузитесь в испанскую атмосферу! Путешествуйте по городам Андалусии!

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