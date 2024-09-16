Осенний Таиланд: когда лучше ехать и какой курорт выбрать

Экзотическая страна привлекает туристов жарким климатом в любое время года. Даже в сезон дождей, который проходит с июня по октябрь. Да и неудивительно. Ведь в это время температура воздуха колеблется от +26 до +32°С. Так что куда отправиться на отдых – читайте ниже.

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Паттайя

Город располагается на восточном берегу Сиамского залива. Здесь выпадает меньше осадков, чем в других населённых пунктах. Чтобы избежать сильной жары, рекомендуем планировать путешествие с ноября по апрель.

Самое популярное побережье – Pattaya Beach. Здесь сосредоточена основная инфраструктура: рестораны, бары и магазины. А еще локация известна своей бурной ночной жизнью.

В 3 километрах от центра находится Jomtien Beach. Кстати, здесь часто отдыхают семьи с детьми. Также неподалеку можно посетить множество развлекательных аттракций, таких как Дино-парк и аквапарк. Любителям снорклинга стоит посетить Коралловый остров. Здесь преобладает кристально чистая вода и белый песок.

Также советуем поехать в уникальный Храм истины. Во время его строительства мастера не использовали ни одного гвоздя. Между прочим, возведение святыни продолжается по сей день.

В музее Анек Кусон Сала туристы смогут посмотреть более 300 экспонатов китайского искусства. Хотите заглянуть в подводный мир? Тогда направляйтесь в местный океанариум. Здесь можно не только увидеть редкие морские существа, но и некоторых из них покормить. А еще здесь обитают акулы и скаты.

Пхукет

Курорт на юге Таиланда. Высокий сезон длится с декабря по январь. Температура воздуха колеблется от +29°C до +35°C.

Чаще всего путешественники приезжают в Bang Tao Beach. На территории находятся палатки, где делают тайский массаж. Тем, кто ищет ночных развлечений, отлично подойдет Patong Beach. Кстати, пляж имеет форму полумесяца.

В Kata Noi обычно не так много людей. Его протяженность составляет всего 700 метров. Если пойдете к южной части побережья, найдете риф, где можно заняться снорклингом. Кстати, с мая по октябрь сюда часто приезжают поклонники серфинга. Советуем прогуляться по историческим улочкам Phuket Old Town. Здесь размещаются минимузеи прямо в домиках.

А еще посетите Phuket Tiger Kingdom. Здесь можно познакомиться с тиграми, погладить их и обнять. Хищники росли в неволе, поэтому привыкли ко вниманию публики. В тематическом парке Phuket FantaSea рекомендуем посмотреть шоу Fantasy Of A Kingdom по мотивам легенд и мифов страны. Между тем, в спектакле играет более 400 актеров.

Хуахин

Город находится в северной части полуострова Малакка. Здесь преобладает тропический климат с сухой зимой и дождливым летом. Лучшее время для путешествия – с ноября по февраль.

Центральный пляж курорта – Hua Hin Beach. Ценители водных видов спорта здесь смогут заняться кайтсерфингом или прокатиться на аквабайке. Южное побережье характеризуется более спокойной атмосферой. А еще оттуда можно подняться на вершину Khao Takiab, где стоит обширная статуя Будды. А на Khao Takiab Beach можно совершить конную прогулку.

Если вы хотите купить сувениры или попробовать экзотические фрукты и национальные блюда, направляйтесь в Cicada Market. На рынке также можно купить одежду и декор для дома.

Рекомендуем поехать в Klai Kangwon – официальный королевский дворец. Строительство продолжалось с 1926 по 1933 годы. Имейте в виду, его можно осмотреть только извне.

А еще поезжайте в Plearn Wan – деревянное ретро-здание. Здесь продают уникальную винтажную одежду. Также здесь размещаются уличные киоски, где можно отведать традиционную тайскую кухню.

Пхи Пхи

Густонаселенная группа островов, входящая в провинцию Краби. Сюда можно добраться несколькими способами: скоростным катером или паромом. С конца мая по октябрь здесь царит сезон дождей. Хотя температура воздуха остается комфортной – +30°C. Частые осадки и сильные ветры создают благоприятные условия для серфингистов. Кроме того, в этот период цены на проживание и питание заметно снижаются.

В Long Beach преобладает песчаное дно и пологий вход в воду. Lo Ba Kao Вeach характеризуется широким выбором жилья, а Laem Tong Bay отдаленностью от цивилизации. Если хотите заняться снорклингом, направляйтесь в Wang Long Bay Beach. Лучшие условия для дайвинга и каякинга найдете на Пхи-Пхи-Дон. Как будете здесь, обязательно посетите Hat Noppharat Thara National Park. В Национальном парке находится кладбище окаменелых раковин Fossil Shell Beach. Когда-то здесь было пресноводное болото, которое впоследствии высохло. А панцири моллюсков превратились в известняковые отложения.

Откройте для себя экзотику Таиланда. Окунитесь в безграничные просторы джунглей и тропиков!

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