Осенний ретрит в Карпатах: где остановиться

Кто хоть раз в жизни поднимался в горы, точно навсегда влюбился в эту прекрасную атмосферу. Уютные усадьбы, горячий чай из душистых местных трав и треск веток в костре. Все эти вещи позволяют обрести внутренний баланс, успокоиться и просто расслабиться. А это сейчас так необходимо украинцам. Так куда же поехать в золотое время года — рассказываем ниже.

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Буковель

Всесезонный курорт в селе Поляница Ивано-Франковской области. Сначала рекомендуем отправиться на пешую прогулку. На самом деле, вариантов для походов множество. Есть легкие направления, а есть и сложные трекинговые маршруты. Каждый сможет выбрать тропы под свой уровень подготовки. Один из самых популярных путей – восхождение на гору Хомяк.

Также здесь можно взять в аренду велосипед, заняться картингом на специальной трассе и сходить в экстрим-парк. Для путешественников здесь подготовили подвесные линии препятствий, канатные тарзанки, лестницы, мосты и качели. И это еще не всё! На территории комплекса есть подъемник, которым можно добраться на смотровую площадку.

Любителям рыбалки рекомендуем поехать к искусственному озеру. К середине октября здесь разводят форель. Или можно отправиться на реки Прут или Прутец Яблуницкий.

Относительно проживания. Путешественники могут снять номер в отеле или отдохнуть в глэмпинге.

Яремче

Поселок в Ивано-Франковской области и сердце зеленого туризма Прикарпатья. Добраться сюда несложно. К локации курсируют автобусы и ходит поезд. Железнодорожная станция находится в центре населённого пункта.

Обязательно сходите к 8-метровому водопаду Пробой. Рядом свисает смотровой пешеходный мостик. Отсюда можно полюбоваться окрестностями и ощутить всю силу безудержной воды. Кстати, водоем является частью Карпатского национального природного парка.

Также советуем посетить местный зверинец. Его основали в 1992 году. Особенность вольерного хозяйства – создание природных условий для животных. Здесь проживают охотничьи фазаны, павлины, лисы, олени и еноты. А еще рекомендуем съездить в музей под открытым небом — Карпаты в миниатюре. Здесь выставили достопримечательности и объекты культурного достояния края.

Также неподалеку стартует популярный маршрут к Скалам Довбуша. Скально-пещерный комплекс находится на высоте 668 метров над уровнем моря.

В Яремче есть разные типы квартир: от усадеб и коттеджей до гостиниц.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт в Закарпатской области. Обычно сюда едут зимой. Но даже осенью здесь можно отлично отдохнуть. Путешественники смогут отправиться в пешеходные походы, заняться велотуризмом или верховой ездой.

Отсюда можно подняться на горы Жандарм и Близницы. Весь путь достигает примерно 5,2 км. Туристы стартуют у колыбы Перемычка, куда проложен канатный подъемник. Когда у вас будет время, сходите к озеру Ивор, которое образовалось в результате таяния ледников. Вода здесь кристально чистая и прозрачная.

Несмотря на то, что курорт находится на высоте более 1400 метров над уровнем моря, здесь есть множество отелей.

Рахов

Высокогорный городок на Гуцульщине. Находится в Раховском районе Закарпатской области. Его основали еще в 1447 году.

Обязательно поднимитесь на горную долину Роза ветров. Отсюда можно одновременно увидеть самые популярные вершины украинских Карпат: Говерлу, Бребенескул, Петрос, Поп Иван, Брескул и другие. А еще маршрут славится старейшими лиственницами, растущими в начале пути.

Также рекомендуем поехать в село Деловое. Здесь находится географический центр Европы. И, конечно, посетите музей гуцульской бриндзы. Здесь проводят экскурсию в очках виртуальной реальности. Также туристы смогут посмотреть на овцеводческое хозяйство и отведать традиционный кулеш с брынзой.

В Рахове есть разные типы квартир — от коттеджей и хостелов до домиков на склонах гор.

Вижница

Город в Черновицкой области. Здесь размещается перевал Нимчич, известный также как Турецкая Вершадь. Именно здесь в свое время любовались красотой природы такие выдающиеся украинские деятели искусства, как Иван Франко, Юрий Федькович и Леся Украинка.

В 16 километрах отсюда находится село Ростоки, которое часто называют "Буковинской Швейцарией". Здесь путешественники смогут увидеть удивительное природное явление — урочище Протянутые Камни — группу скал, образовавшуюся вследствие тектонических движений.

Также советуем поехать в Пещеру Довбуша. Здесь туристы смогут прогуляться по туннелю, длиной 7-10 метров. Для этого рекомендуем взять с собой специальное снаряжение и фонарик.

Пора зарядиться положительными эмоциями! Отправляйтесь в осеннее путешествие по Карпатам.

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