Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

На планете Земля насчитывается около трех миллионов озер, однако ни одно из них не может сравниться по масштабам с Каспием. Этот водоем полностью окружен сушей и не имеет прямого выхода к мировому океану.

Каспийское море является уникальным природным объектом, содержащим примерно треть всей внутренней поверхностной воды Земли, пишет Wildlife.

Расположенный на границе Европы и Азии, этот гигантский водоем омывает берега сразу пяти государств: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Его общая площадь составляет более 386 тысяч квадратных километров, а максимальная глубина достигает впечатляющей отметки в 1025 метров.

Каспий также удерживает мировой рекорд как самое большое соленое озеро на планете, что придает ему еще большее сходство с настоящим морем.

Важно добавить, что в Википедии отмечают: "Каспийское море нередко и неправильно рассматривается как самое большое озеро Земли, что неточно, поскольку по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспий является морем".

Биоразнообразие и тайны фауны

Каспийское море является критически важным центром биоразнообразия, где насчитывается более 50 островов и сотни видов рыб. Оно является домом для эндемичного каспийского тюленя и шести видов осетровых, в частности знаменитой белуги. Исследователи до сих пор пытаются разгадать загадку появления тюленей в этом закрытом водоеме; по последней гипотезе, они могли попасть сюда через древнюю сеть рек из Арктики, которая исчезла тысячи лет назад.

Кроме уникальных млекопитающих, акватория озера служит жизненно важным остановочным пунктом для миллионов мигрирующих птиц. Пернатые, путешествующие между Европой, Азией и Африкой, используют побережье Каспия для отдыха и кормления. К сожалению, каспийский тюлень в настоящее время занесен в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения, что подчеркивает уязвимость этой экосистемы.

Климатические угрозы и будущее водоема

Несмотря на свое величие, Каспийское море сталкивается с серьезными вызовами, вызванными глобальным потеплением. Ученые из Университета Лидса предупреждают, что из-за интенсивного испарения уровень воды может катастрофически упасть. Прогнозы свидетельствуют, что к 2100 году озеро может потерять территорию, большую площади Исландии, что приведет к необратимым изменениям в климате региона.

Каспийское море на карте

Для сравнения, вторым по величине озером мира является Верхнее (Lake Superior), расположенное на границе США и Канады. Хотя оно уступает Каспию по общей площади, Верхнее уверенно держит первенство как самое большое пресноводное озеро планеты. Однако именно Каспий с его соленой водой и уникальной геологией остается самым загадочным "внутренним морем" нашей планеты.

Будущее этого евразийского гиганта зависит от совместных усилий пяти прибрежных стран в сфере экологии и рационального водопользования.

