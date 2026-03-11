УкраїнськаУКР
русскийРУС

Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

Елена Былим
Путешествия
2 минуты
990
Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

На планете Земля насчитывается около трех миллионов озер, однако ни одно из них не может сравниться по масштабам с Каспием. Этот водоем полностью окружен сушей и не имеет прямого выхода к мировому океану.

Видео дня

Каспийское море является уникальным природным объектом, содержащим примерно треть всей внутренней поверхностной воды Земли, пишет Wildlife.

Расположенный на границе Европы и Азии, этот гигантский водоем омывает берега сразу пяти государств: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Его общая площадь составляет более 386 тысяч квадратных километров, а максимальная глубина достигает впечатляющей отметки в 1025 метров.

Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

Каспий также удерживает мировой рекорд как самое большое соленое озеро на планете, что придает ему еще большее сходство с настоящим морем.

Важно добавить, что в Википедии отмечают: "Каспийское море нередко и неправильно рассматривается как самое большое озеро Земли, что неточно, поскольку по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспий является морем".

Биоразнообразие и тайны фауны

Каспийское море является критически важным центром биоразнообразия, где насчитывается более 50 островов и сотни видов рыб. Оно является домом для эндемичного каспийского тюленя и шести видов осетровых, в частности знаменитой белуги. Исследователи до сих пор пытаются разгадать загадку появления тюленей в этом закрытом водоеме; по последней гипотезе, они могли попасть сюда через древнюю сеть рек из Арктики, которая исчезла тысячи лет назад.

Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

Кроме уникальных млекопитающих, акватория озера служит жизненно важным остановочным пунктом для миллионов мигрирующих птиц. Пернатые, путешествующие между Европой, Азией и Африкой, используют побережье Каспия для отдыха и кормления. К сожалению, каспийский тюлень в настоящее время занесен в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения, что подчеркивает уязвимость этой экосистемы.

Климатические угрозы и будущее водоема

Несмотря на свое величие, Каспийское море сталкивается с серьезными вызовами, вызванными глобальным потеплением. Ученые из Университета Лидса предупреждают, что из-за интенсивного испарения уровень воды может катастрофически упасть. Прогнозы свидетельствуют, что к 2100 году озеро может потерять территорию, большую площади Исландии, что приведет к необратимым изменениям в климате региона.

Каспийское море на карте

Омывает 5 стран: где расположено море, которое прозвали самым большим озером в мире

Для сравнения, вторым по величине озером мира является Верхнее (Lake Superior), расположенное на границе США и Канады. Хотя оно уступает Каспию по общей площади, Верхнее уверенно держит первенство как самое большое пресноводное озеро планеты. Однако именно Каспий с его соленой водой и уникальной геологией остается самым загадочным "внутренним морем" нашей планеты.

Будущее этого евразийского гиганта зависит от совместных усилий пяти прибрежных стран в сфере экологии и рационального водопользования.

OBOZ.UA предлагает узнать о самом токсичном городе в мире, куда до сих пор прибывают туристы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe