Одну из самых богатых стран мира назвали идеальной для осеннего путешествия

Идеальным отпуском многие туристы называют путешествие, в котором можно совместить захватывающие пейзажи и исторические памятники, уютные ландшафты и живописные деревни, спрятавшиеся среди них. Такую красоту предлагает своим гостям одна из самых богатых стран мира, которая также славится своими замечательными художественными галереями, интересной культурой и зимними горнолыжными приключениями.

Как пишет издание Express, карликовое государство Лихтенштейн, расположенное между Австрией и Швейцарией, вошло в список самых любимых у туристов. Его столица Вадуц поражает архитектурой, а окружающие деревни радуют многочисленными тропами для прогулок среди потрясающих альпийских пейзажей. И все это на площади, в пять раз меньшей, чем один только Киев.

Лихтенштейн может похвастаться весьма сильной экономикой. Здесь можно получить первоклассное образование, передовые медицинские услуги, а уровень безработицы среди жителей государства очень низкий – жители страны чувствуют себя уверенными и защищенными. В Лихтенштейне также чрезвычайно развиты высокие технологии и производство, что способствует финансовой стабильности страны.

Но Лихтенштейн – это не только прекрасное место для жизни, но и идеальное место для осенних каникул, независимо от того, путешествуете ли вы в одиночестве, вдвоем или всей семьей. В этой немецкоязычной стране есть что посмотреть и чем заняться. Согласно данным ведущего круизного и туроператорского оператора Riviera Travel, в 2024 году туристы провели в этом княжестве более 200 000 ночей. Невероятный результат, как для страны, в которой живет менее 40 000 человек.

Все потому, что в последние годы на Лихтенштейн начали обращать внимание путешественники, которые ищут альтернативных направлений для отдыха – не так загруженных туристами, как самые популярные города и курорты Европы. Помимо прочего туристов невероятно привлекает возможность добраться до любого уголка страны всего за 30 минут на авто или общественном транспорте. Так за один день можно побывать высоко в горах, отдохнуть у озера в долине и вернуться в современный Вадуц с его развитой инфраструктурой.

При этом в Лихтенштейне самая густая сеть пешеходных маршрутов в Европе. По стране пролегают аж 400 километров маршрутов на любой вкус – от неторопливых походов до сложных горных туров. Здесь каждый найдет что-то для себя.

Если же вы любите искусство, страна может похвастаться множеством художественных галерей, интересных музеев и несколькими средневековыми замками, включая замок Вадуц и официальную резиденцию князя Лихтенштейна.

