Одно из самых ярких мест Европы: город в Словении вызвал восторг у экспертов

Вся Европа является настоящим музеем под открытым небом, где культурным наследием можно любоваться чуть ли не на каждом шагу. Замки, крепости, статуи и фонтаны во всех странах континента хранят память о выдающихся событиях. Но один город в 2026 году будет носить титул столицы культурного наследия.

По определению сервиса European Best Destinations, он достался старинному городу Птуй в Словении. Такую славу городу принесли тысячелетний замок на реке Драва и другие архитектурные достопримечательности. А также знаменитые местные винные традиции и множество культурных и спортивных мероприятий мирового уровня, "Птуй – это больше, чем просто сохранившееся прошлое, это город, который живет и дышит историей каждый день", – говорится на сайте сервиса.

"Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Птуй сохранил свой средневековый дух, постоянно обновляясь благодаря фестивалям, культурным мероприятиям и спортивной жизни", – утверждают составители рейтинга.

Весной здесь проходит всемирно известный карнавал Курентирование. Он наполняет улицы музыкой, смехом и людьми в ярких костюмах. Летом фестиваль Art Stays привлекает международных артистов, а во дворах замка проходят концерты и театральные представления под открытым небом. Осенью в центре внимания – сбор винограда: в погребах Птуя, одних из старейших в стране, производятся одни из самых известных словенских вин. Зима – это, конечно, рождественская ярмарка, дух которой можно почувствовать на старинных площадях города.

Спорт также представлен здесь: велоспорт, гребля на Драве и многочисленные международные соревнования делают Птуй центром активной жизни. Благодаря музеям, галереям, традиционным ресторанам и теплому гостеприимству, Птуй — это не просто город с богатым культурным наследием, это также важный центр, где культура, спорт и история гармонично сливаются воедино.

В рейтинг главных городов культурного наследия Европы в 2026 году от European Best Destinations вошли также:

Брюгге, Бельгия;

Ангра-ду-Эроишму, Португалия;

Дубровник, Ховатия;

Альби, Франция;

Флоренция, Италия;

Чески-Крумлов, Чехия;

Сан-Джиминьяно, Италия;

Замость, Польша;

Толедо, Испания.

