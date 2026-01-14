Один из старейших городов Европы: туристам посоветовали, куда ехать в Италии

Туристические предпочтения в Европе постепенно меняются. Все больше путешественников выбирают не раскрученные столицы, а города с глубокими историческими корнями. В Италии эта тенденция особенно заметна на фоне перегруженного Рима и Венеции.

Туристам советуют обратить внимание на менее очевидные, но не менее впечатляющие направления. Одним из них является город, который считают одним из самых древних заселенных в Европе. Детали рассказывает издание TravelOffPath.

В то время как очереди в Колизей и переполненные каналы Венеции отпугивают все больше туристов, путешественники открывают для себя другую Италию – аутентичную, медленную и историческую. Именно такой предстает Матера – город, который часто называют третьим древнейшим заселенным в мире после Иерихона и Алеппо.

Еще в середине ХХ века Матеру считали национальным позором. После войны город ассоциировался с крайней бедностью: многие жители жили в пещерах без водоснабжения и электричества, нередко деля пространство со скотом. Именно тогда власти даже переселяли людей, признавая условия жизни неприемлемыми.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Каменные кварталы, пещерные дома и церкви превратились в уникальный исторический ландшафт. Матера стала примером того, как время и запущенность могут со временем превратиться в эстетическую ценность.

Аутентичность Матери оценили не только туристы, но и кинематографисты. Ее каменные склоны и древние улицы использовали как природные декорации для фильмов на библейскую тематику.

Несмотря на относительно небольшое количество жителей, около 60 тысяч, Матера не кажется "маленькой". Здесь можно часами бродить по узким проходам, открывая новые панорамы, каменные храмы и жилые пещеры, вписанные в скалу.

Самой ценной частью города является район Сасси – комплекс пещерных жилых кварталов и церквей, выдолбленных в камне. Именно он находится под охраной ЮНЕСКО с 1993 года. Прогулка по этим улицам создает ощущение путешествия во времени.

Матера привлекает туристов не только экскурсиями, но и уникальным форматом проживания. Часть древних пещер переоборудовали под бутик-отели и апартаменты, сохранив историческую форму и совместив ее с современным комфортом. Именно возможность пожить в таком пространстве часто становится главной причиной поездки.

При этом не все пещеры пригодны для проживания, многие из них остались историческими объектами или обзорными локациями.

