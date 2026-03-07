Один из самых зеленых: город в Европе напоминает огромный парк

В мире, где темп жизни постоянно растет, все больше путешественников ищут не только архитектуру и музеи, но и пространство для отдыха на природе. Запрос "самый зеленый город в мире" за последний год резко набрал популярность среди туристов.

И в Европе есть город, который идеально соответствует этому запросу, ведь больше напоминает огромный парк, чем урбанистическую столицу. Детали рассказало издание Express.

Столица Норвегии Осло возглавила рейтинг Green City Index, разработанный туристическими экспертами. Город получил высокий "зеленый балл" – 77,3 благодаря большому количеству зеленых зон, чистому воздуху и доступности парков.

Поражает и статистика: около 95% жителей Осло живут не дальше чем в 300 метрах от зеленой зоны. Именно поэтому столицу считают одной из самых удобных для прогулок в Европе.

Осло активно внедряет экологические проекты. Среди них – так называемые "карманные парки", которые создают на месте бывших паркомест. Это небольшие зеленые островки, инициированные самими жителями.

Еще одна уникальная идея – "пчелиная магистраль". Это специальный цветочный коридор с гостиницами для пчел, который проходит через разные районы города и помогает поддерживать популяцию опылителей. Для туристов это еще и возможность увидеть, как современный город гармонично сосуществует с природой.

Среди самых известных зеленых пространств – парк Королевского дворца и Вигеланд-парк. Последний является крупнейшим в мире скульптурным парком, созданным одним автором – Густавом Вигеландом. Здесь более 200 скульптур под открытым небом, окруженных ухоженными газонами и аллеями. Эти локации сочетают искусство и природу, создавая атмосферу открытого музея среди зелени.

Всего 20 минут на метро – и вы уже в лесу Осломарка. Это огромная природная зона с пешеходными и велосипедными маршрутами. Рядом расположено озеро Сонгсванн, популярное место для прогулок и отдыха на природе.

Мало какая европейская столица может похвастаться таким сочетанием мегаполиса и дикой природы в пределах одной транспортной поездки.

Осло также имеет пляжи, расположенные преимущественно на полуострове Бюгдой. Самый популярный – пляж Гук с песчаными участками, газонами и площадкой для пляжного волейбола.

Для тех, кто ищет более спокойный отдых, подойдут Парадисбукта или городской пляж Тьювхольмен. В летний сезон здесь можно купаться, загорать и прогуливаться вдоль Осло-фьорда.

Осло доказывает, что мегаполис может быть не только центром культуры и бизнеса, но и пространством для отдыха среди зелени.

