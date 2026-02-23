Один из самых недооцененных городов Европы: чем поражает Лугано в Швейцарии

Швейцария давно закрепила за собой статус одной из самых дорогих стран мира, где каждый счет в ресторане заставляет сердце биться чаще. Однако среди заснеженных пиков и ледниковых ландшафтов скрывается город, который оправдывает каждый потраченный франк своей уникальной атмосферой.

Видео дня

Лугано, расположенный на самом юге страны, часто остаётся в тени Цюриха или Женевы, но именно он предлагает путешественникам нечто особенное. Это место, где суровые Альпы смягчаются ласковым солнцем, а немецкоязычная сдержанность уступает место итальянской экспрессии.

Если вы ищете компромисс между горным воздухом и изысканной кухней, в Travel Off Path советуют посетить этот озерный край станет вашим идеальным пристанищем. Здесь каждый пейзаж выглядит как искусно раскрашенная открытка, оживающая на глазах.

Что посмотреть в Лугано

Лугано — это сердце кантона Тичино, региона, который часто называют "итальянской Швейцарией". Этот город удивляет своей многогранностью: пройдя неделю на диете из картофельных блинов в немецких кантонах, здесь вы наконец сможете насладиться аутентичной свежеприготовленной пастой. Архитектура старого города с его пастельными палаццо, аркадами и узкими улочками переносит вас в классическую Италию, хотя вы все еще находитесь под защитой швейцарского порядка.

Центром притяжения для туристов является площадь Пьяцца делла Риформа. Это просторная неоклассическая локация на самом берегу озера, окруженная уютными тратториями. Здесь можно почувствовать настоящий ритм города, заказав бокал местного вина россо и порцию ризотто по-тичински. Для тех, кто жаждет настоящей роскоши, работают заведения со звездами Мишлен, однако найти душевный ужин за умеренную цену в местных пиццериях также не составит труда.

Природные сокровища Лугано

Одним из главных преимуществ Лугано является возможность наслаждаться невероятной красотой природы без лишних затрат. Парк Чани, который местные называют "зелеными легкими" города, считается одним из самых прекрасных городских парков Европы. Извилистые тропинки, идеально ухоженные тюльпановые клумбы и старинные ворота, выходящие прямо к хрустальной воде озера, создают атмосферу абсолютного спокойствия.

В отличие от шумных мегаполисов, в Лугано время как будто замедляется. Это идеальное место для того, чтобы часами отдыхать на траве, впитывая альпийское солнце. Город предлагает особый вид тишины, который трудно найти в других популярных туристических узлах. Возможность свободно гулять вдоль набережной, любуясь игрой света на поверхности воды, делает отдых здесь по-настоящему восстанавливающим.

Горные панорамы и аутентичные деревни

Ни один визит в Тичино не будет полным без подъёма на окружающие вершины. Монте-Сан-Сальваторе предлагает захватывающий панорамный вид, охватывающий не только озеро и Альпы, но и равнины Северной Италии. Для тех, кто предпочитает комфорт, работают живописные фуникулеры, которые за считанные минуты поднимут вас на Монте-Бре, открывая эпические виды с высоты птичьего полёта.

Неподалеку от Лугано рассыпаны крошечные деревни, каждая из которых имеет свой характер. Моркоте, известное как "Жемчужина озера", поражает цветущими балконами и лабиринтами каменных лестниц. Гандрия же завораживает домами, вырастающими прямо из скал, и барочными церквями с роскошными интерьерами. Эти места позволяют заглянуть в прошлое региона и почувствовать его настоящую, неподдельную культуру.

Лугано настолько удачно расположен, что вы можете легко совершить короткое путешествие в Италию, ведь озеро разделено между двумя странами. Например, итальянский городок Порлецца предлагает аутентичную ломбардскую атмосферу без толп, характерных для озера Комо. Это дает возможность сравнить два мира, просто пересекая водную границу.

Помимо самого города, кантон Тичино богат уникальными объектами: от средневековых замков Беллинцоны, входящих в список ЮНЕСКО, до изумрудных вод реки Верзаска. Для семейного отдыха идеально подойдет парк "Швейцария в миниатюре", где собраны копии главных достопримечательностей страны. Каждая такая локация добавляет новых красок в общую картину путешествия по югу Швейцарии.

Как добраться до Лугано

Это чрезвычайно просто благодаря развитой железнодорожной сети. Город расположен на стратегическом пути между Миланом и Цюрихом. Поездка из финансовой столицы Швейцарии через Готардский тоннель продлится чуть более двух часов и станет отдельной достопримечательностью благодаря альпийским пейзажам за окном.

Со стороны Италии путь еще короче – всего за час комфортабельный поезд доставит вас с центрального вокзала Милана прямо в сердце Тичино.

Такая доступность делает Лугано идеальным вариантом как для длительного отпуска, так и для быстрого побега на выходные. Какой бы маршрут вы ни выбрали, южные ворота Швейцарии готовы поражать вас своим гостеприимством и красотой.

OBOZ.UA писал об отдыхе на острове, где живут всего два человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.