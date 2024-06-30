Об этих курортах не знают туристы: пляжные города Европы, где нет толпы

Устали от суеты и нуждаетесь в покое и тишине? Где отдохнуть без лишних глаз в гармонии с собой – читайте ниже.

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Корчула, Хорватия

Шестой по величине остров в Адриатическом море. Климат преимущественно мягкий со средиземноморским характером. В июле температура колеблется от 27°C.

Pupnatska Luka Beach

Одно из самых красивых побережий архипелага. Находится в 15 километрах от города. Вода чистая и прозрачная со сказочными бирюзовыми оттенками. Пейзажи вокруг поражают и ничем не хуже популярных курортов. Прекрасное место для уединения и обновления. Здесь можно арендовать шезлонги и пообедать в близлежащем ресторане Konoba Mijo.

Istruga

Располагается в одноименном заливе и характеризуется оздоровительными грязями. Песчаный берег окружен сосновым лесом. Местность комфортна для семейного отдыха с детьми. Кстати, в здешних заведениях можно отведать блюда из морепродуктов.

На остров часто приезжают любители виндсерфинга, дайвинга и верхового спорта. А еще здесь можно прокатиться на яхтах. Также советуем посетить достопримечательности: Кафедральный собор Святого Марка, дом-музей Марко Поло и художественную галерею с полотнами Леонардо да Винчи и Якопо Тинторетто. Кстати, улицы города расположены в форме елки. Это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и защищает от мощных ветров.

Аморгос, Греция

На архипелаге отсутствует аэропорт, поэтому единственный способ добраться сюда – паром. Средняя температура летом колеблется от 25 до 40°C. Здесь работает большое количество таверн и разработана комфортная транспортная развязка.

Aegialis Beach

Невероятно красивое побережье с мягким золотистым песком. Его часто выбирают влюбленные пары для свадебной церемонии. Несмотря на популярность, берег редко бывает переполнен. Здесь хорошо развита инфраструктура, поэтому отлично подойдет семьям с маленькими детьми и молодежи. Настоящим украшением острова считают высокие сосны и тамариски, обеспечивающие тень для туристов. Обязательно останьтесь на пляже до вечера, чтобы увидеть закат. В этот период небо освещается тёплыми оранжевыми и красными оттенками.

Недалеко от локации находится местный рынок, где можно купить все необходимое: от продуктов и одежд до средств личной гигиены.

Agia Anna Beach

Каменный пляж находится недалеко от столицы острова. Визитная карта местности – невероятная природа: кристально-чистая вода и величественные горы. Море здесь спокойное, а волны – редкость. Имейте в виду, что на дне могут встречаться большие камни. Сезон начинается в мае и длится до августа.

Чаще всего курорт выбирает молодежь, предпочитающую активный образ жизни. Кстати, здесь снимали киноленту Люка Бессона "Голубая бездна". Предлагаем посетить монастырь Богоматери Хозоветисси, который символизирует Аморгос. Здесь можно увидеть редкие реликвии и икону Девы Марии.

Сан-Себастьян, Испания

Город славится теплым солнцем на песчаных пляжах, оживленной атмосферой и ароматным вином. Береговая линия извилистая с холмистым ландшафтом и простирается на несколько километров. Средняя температура колеблется от 25°C.

Ла-Конча

Побережье с живописным пейзажем на окраине. Здесь преобладают спокойные волны, безопасные для купания. Вдоль бухты находится набережная Пасео-де-ла-Конча для пеших прогулок. Чтобы найти магазины, рестораны и кафе, направляйтесь к бульвару Аламеда.

Живое место для молодежи можно найти в Ондаретте. Здесь можно и позагорать, и поиграть в волейбол, а еще заняться серфингом. Кстати, ценители виндсерфинга выбирают Зурриолу. Здесь расположено много спортивных лавок, крупных универмагов и художественных галерей. Между тем, на территории пляжа часто проводят соревнования и чемпионаты по этому виду спорта.

В Старом городе советуем посетить аутентичные рестораны, где подают аппетитные и легкие закуски – пинчос. А еще обязательно поезжайте во дворец Мирамар. Его спроектировали в конце XIX века как здание отдыха для испанской королевской семьи.

Здание оцеплено невероятным парком с видом на море. За живописной панорамой Сан-Себастьяна отправляйтесь на Монте-Игельдо. На вершину 184 метра идет фуникулер. Здесь можно поразвлечься в парке аттракционов и посетить обсерваторию со смотровой башней.

Искья, Италия

Остров располагается в часе езды на пароме от Неаполя. Главной гордостью местные считают термальные источники и целебные грязи. Здесь можно снять стресс и усталость. Климат преобладает средиземноморский субтропический. Наиболее благоприятное время для отдыха с апреля по конец октября.

Даже в пик сезона, полупустым бывает Сан-Алессандро. Побережье простирается на 800 метров в длину с ровненьким песком. Если любите много волн, направляйтесь в Кофе Градо. Пляжи здесь песчаные с незначительными скалами. Для любителей термальных процедур отлично подойдет Сорджето. Не поверите, купание в источнике здесь бесплатно, поскольку он выходит прямо в море.

Здесь построили теннисные корты, площадки для игры в баскетбол, более сотни дайв-центров и школ конного туризма. Обязательно посетите экскурсию вокруг острова на судне Калипсо.

Слушайте себя и свое тело. Пора отдохнуть от ежедневной рутины. Бронируйте билеты и пакуйте чемоданы!

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