Нью-Йорк назвали самым богатым городом в мире: каждый 24-й его житель является миллионером

Самый большой город США – Нью-Йорк – признали рекордсменом по количеству миллионеров. Согласно последнему исследованию, каждый 24-й житель "Большого Яблока" имеет на своем счету более миллиона долларов.

Как пишет Daily Mail, инвестиционная компания Henley & Partners выяснила, где в мире живет больше всего богачей. К слову, Нью-Йорк считается одним из самых дорогих городов в мире.

Исследование было проведено на основе данных аналитической фирмы, отслеживающей перемещение более 150 00 богачей. Особое внимание уделили учредителям компаний и лицам из успешных предприятий, которые занимают руководящие должности.

Нью-Йорк имеет множество возможностей для приумножения богатства, поэтому его часто выбирают миллионеры и потенциальные успешные бизнесмены. "Большое Яблоко" также предлагает высокий уровень жизни с доступом к лучшим школам, больницам, ресторанам, развлечениям и культурным достопримечательностям. Это привлекает богатых американцев и иностранцев.

"Общее состояние жителей "Большого Яблока" превышает 3 триллиона долларов – больше, чем у большинства крупных стран G20. В городе проживает 349 500 миллионеров, 744 сантимиллионера (с инвестированным состоянием более 100 миллионов долларов) и 60 миллиардеров", – говорится в пресс-релизе компании.

Вторым городом, а точнее регионом, в списке населенных пунктов с наибольшим количеством миллионеров стал калифорнийский Bay Area или район Залива в Сан-Франциско. Третью строчку заняло Токио.

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