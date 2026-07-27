Низкие цены и нет толп: города в Европе, заслуживающие внимания

Большинство туристов традиционно выбирают известные мегаполисы, где приходится переплачивать и протискиваться сквозь толпы туристов. Однако во многих европейских странах остаются менее популярные направления с богатой историей, живописной архитектурой и доступными ценами.

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В таких уголках можно комфортно отдохнуть, насладиться местными блюдами и окунуться в аутентичную атмосферу без лишней суеты. Как утверждает Travel Off Path, выбирая нетипичные маршруты, путешественники получают незабываемые впечатления и значительную экономию бюджета.

Торунь, Польша

В то время как большинство туристов едут в Варшаву или Краков, старинный Торунь остается уютным уголком на берегу реки. Его средневековый центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает готической архитектурой, мощеными улочками и руинами Тевтонского замка.

Город также известен как родина Николая Коперника и уютная столица традиционного имбирного пряника (перники).

Проживание: место в хостеле обойдется примерно в 500-1000 грн/ночь, отдельная комната – 1450-2500 грн, а 3-звездочный отель – от 2000 до 3700 грн/ночь.

в хостеле обойдется примерно в 500-1000 грн/ночь, отдельная комната – 1450-2500 грн, а 3-звездочный отель – от 2000 до 3700 грн/ночь. Питание: перекус или фаст-фуд обойдется примерно в 200-400 грн, обед в обычном заведении – 400-750 грн, а романтический ужин на двоих из трех блюд – 2250-3700 грн.

или фаст-фуд обойдется примерно в 200-400 грн, обед в обычном заведении – 400-750 грн, а романтический ужин на двоих из трех блюд – 2250-3700 грн. Транспорт и развлечения: билет в музей обойдется от 120 до 400 грн, а поездка на такси по городу – 200-500 грн.

Тимишоара, Румыния

Яркий город на западе Румынии больше напоминает австрийскую архитектуру, чем типичный посткоммунистический пейзаж. Вместо серых панельных домов здесь преобладают барочные фасады, красочные площади и величественный собор.

Помимо насыщенной кофейной культуры, город привлекает чрезвычайно высоким уровнем безопасности для путешественников и необычными локациями, такими как Музей коммунистического быта.

Проживание: ночь в хостеле обойдется в 200-600 грн, номер в 3-звездочном отеле – 1850-3300 грн, а в 4-звездочном – 3300-5750 грн.

в хостеле обойдется в 200-600 грн, номер в 3-звездочном отеле – 1850-3300 грн, а в 4-звездочном – 3300-5750 грн. Питание: кофе с выпечкой стоит 120–250 грн, перекус – 160-400 грн, а ужин на двоих в ресторане среднего ценового сегмента – 1850-3300 грн.

кофе с выпечкой стоит 120–250 грн, перекус – 160-400 грн, а ужин на двоих в ресторане среднего ценового сегмента – 1850-3300 грн. Транспорт и развлечения: такси по городу обойдется в 120-330 грн, а вход в музеи – 120-400 грн.

Яйце, Босния и Герцеговина

Характерный османский городок Яйце – прекрасная и спокойная альтернатива популярному Мостару. Центр города построен прямо вокруг каскада водопадов и кристально чистой реки Плива, где деревянные мостики переплетаются с каменными улочками.

Здесь стоит подняться к крепости XIV века и попробовать традиционные чевапи в таверне у самой воды.

Проживание: в хостелах койко-место стоит 400-600 грн/ночь, а номера в 3-звездочных отелях – около 1850-3300 грн/ночь.

в хостелах койко-место стоит 400-600 грн/ночь, а номера в 3-звездочных отелях – около 1850-3300 грн/ночь. Питание: бюджетно перекусить можно за 120–330 грн, полноценно пообедать – за 250-500 грн на человека, а бокал пива в баре стоит 80-160 грн.

бюджетно перекусить можно за 120–330 грн, полноценно пообедать – за 250-500 грн на человека, а бокал пива в баре стоит 80-160 грн. Транспорт и развлечения: входные билеты в достопримечательности и музеи стоят символические 80-250 грн, а такси по городу – 120-290 грн.

Кавала, Греция

Незаслуженно обделенный вниманием прибрежный город Кавала предлагает гармоничное сочетание византийских руин, османского наследия и пляжного отдыха без летнего хаоса соседних Салоник.

Здесь вас ждут узкие мощеные улочки, красочные домики с крытыми балконами, грандиозный акведук Камарес и уютные таверны со свежими морепродуктами.

Проживание: отдельная комната в хостеле или бюджетном отеле стоит 1850-3300 грн/ночь, а номер в отеле 3 звезды – 2900-4900 грн.

отдельная комната в хостеле или бюджетном отеле стоит 1850-3300 грн/ночь, а номер в отеле 3 звезды – 2900-4900 грн. Питание : традиционный гирос или уличная еда обойдутся в 200-400 грн, а ужин с морепродуктами на двоих в ресторане среднего уровня – 2900-4900 грн.

: традиционный гирос или уличная еда обойдутся в 200-400 грн, а ужин с морепродуктами на двоих в ресторане среднего уровня – 2900-4900 грн. Транспорт и развлечения: билет в местный замок или музей стоит 160-500 грн, а поездка на такси – 250-600 грн.

Оренсе, Испания

Спрятанный в северо-западном регионе Галисии, Оренсе – небольшой, но очень атмосферный термальный город. Прямо в центре из-под земли бьют римские горячие источники Лас-Боргас, температура воды в которых достигает почти кипения, а рядом обустроены бассейны для купания.

Помимо римского наследия, прекрасно сохранившегося моста и величественного собора, город славится лучшим в регионе нежным осьминогом с паприкой и оливковым маслом.

Проживание: место в хостеле стоит 800-1450 грн/ночь, 3-звездочный отель – 2500-4100 грн, а 4-звездочный отель – 4100-6600 грн/ночь.

место в хостеле стоит 800-1450 грн/ночь, 3-звездочный отель – 2500-4100 грн, а 4-звездочный отель – 4100-6600 грн/ночь. Питание: перекус (испанские бокадильо или пицца) обойдется в 200-400 грн, обед – 500–800 грн на человека, а ужин на двоих с бокалом местного вина – 2900-4900 грн.

(испанские бокадильо или пицца) обойдется в 200-400 грн, обед – 500–800 грн на человека, а ужин на двоих с бокалом местного вина – 2900-4900 грн. Транспорт и развлечения: такси по городу обойдется в 250-500 грн, а вход в музеи и к достопримечательностям – 120-400 грн.

OBOZ.UA также предлагает туристам европейские направления, где можно комфортно отдыхать всей семьей.

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