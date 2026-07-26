Где отдохнуть в Европе "не за все деньги мира": семейные направления

Планирование бюджетного отдыха для всей семьи становится всё более важной задачей на фоне роста цен во многих уголках Европы. Ежегодное исследование Post Office Travel Money проанализировало стоимость корзины из 10 базовых туристических услуг и товаров – от обедов до средств защиты от солнца – в 22 популярных курортах.

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Результаты показали огромную разницу в ценах, подтверждая, что правильный выбор направления помогает избежать существенных перерасходов. Португалия, Болгария и Испания в этом году оказались абсолютными лидерами по соотношению цены и качества для семейного отдыха, пишет DailyMail.

Десять лучших направлений для семейного отдыха в Европе

Алгарве, Португалия Солнечный берег, Болгария Лансароте, Канарские острова Менорка, Балеарские острова Коста-Брава, Испания Тенерифе, Канарские острова Мармарис, Турция Коста-дель-Соль, Испания Коста-Бланка, Испания Пафос, Кипр

Алгарве, Португалия

Португальский регион Алгарве получил золотую медаль как самый доступный курорт для семейного отдыха.

Набор из десяти основных покупок, включающий обед, ужин на четверых, напитки и солнцезащитные средства, обойдется здесь в 139,65 фунтов стерлингов (примерно 7 800 грн). Общий уровень цен по сравнению с прошлым годом снизился на 2,7%.

Путешественников порадует приятная цена на повседневные мелочи: чашка кофе стоит примерно £1,27 (около 70 грн), а бокал вина – £3,49 (примерно 200 грн).

Солнечный Берег, Болгария

Серебро рейтинга занял болгарский курорт Солнечный Берег на побережье Черного моря с общей стоимостью корзины £142,16 (около 8 000 грн). Несмотря на то, что цены здесь выросли на 9,3%, город удерживает второе место благодаря самым дешевым семейным ужинам. Ужин с напитками для всей семьи обойдётся примерно в £73 (около 4 100 грн), что является самым выгодным показателем среди всех исследуемых направлений.

Лансароте

Остров Лансароте занял третье место с показателем £147 (примерно 8 200 грн) благодаря снижению цен на 2,8% на курорте Коста-Тегисе. Это идеальное место для сочетания пляжного отдыха, хайкинга и прогулок по вулканическим пейзажам.

Тенерифе

Другой канарский остров, Тенерифе, занял шестую позицию (стоимость корзины составила примерно 8 900 грн). Тенерифе привлекает семьи пляжами, фестивалями и низкими ценами на кофе – 1,75 фунта стерлингов (около 100 грн) и средства от насекомых – 5,24 фунта стерлингов (примерно 290 грн).

Менорка, Испания

Четвертое место с потребительской корзиной стоимостью 151 фунт стерлингов (около 8 500 грн) заняла живописная Менорка. Курорт удивляет умеренными ценами на питание: полноценный обед из двух блюд для двух взрослых стоит в среднем 27,96 фунтов стерлингов (примерно 1 570 грн). Кроме того, кофе за £2,18 (около 120 грн) и бокал вина за £3,93 (примерно 220 грн) делают этот остров отличным выбором для экономных путешественников.

Коста-Брава, Коста-дель-Соль и Коста-Бланка

Испанское материковое побережье широко представлено в первой десятке рейтинга. Коста-Брава заняла пятое место: здесь три блюда на семью с напитками стоят 86,73 фунта стерлингов (примерно 4 900 грн).

Коста-дель-Соль заняла восьмое место с кофе по £1,75 (около 100 грн) и ужинами до £82 (примерно 4 600 грн).

Девятое место заняла Коста-Бланка, которая гордится рекордными 151 "Голубым флагом" за чистоту и безопасность своих пляжей.

Мармарис, Турция

Несмотря на падение курса турецкой лиры, стоимость туристической корзины в Мармарисе выросла на 23% и составляет 159 фунтов стерлингов (примерно 8 900 грн), из-за чего курорт опустился с прошлогоднего первого места на седьмое. Несмотря на это, город остается привлекательным для семейного бюджета. Здесь предлагается большой выбор семейных отелей, морские прогулки вдоль побережья, водные развлечения и интерактивные экскурсии.

Пафос, Кипр

Замыкает десятку самых доступных направлений кипрский Пафос с общим показателем £177,18 (примерно 9 900 грн). В целом исследование подчеркивает важность предварительного планирования, ведь 85% семей превышают свой первоначальный бюджет во время отпуска.

В то же время самым дорогим курортом Европы был признан итальянский Сорренто, где потребительская корзина составила £268 (около 15 000 грн). Здесь только один семейный ужин стоит около £150 (примерно 8 400 грн), что почти вдвое дороже, чем отдых в Алгарве.

OBOZ.UA предлагает узнать о средиземноморских городах, где отдых приятно удивит своими ценами.

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