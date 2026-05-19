Ничем не хуже: туристам назвали альтернативу озеру Комо

Озеро Комо в Италии давно считается одним из самых роскошных мест для отдыха в Европе. Но из-за высоких цен и толпы туристов путешественники все чаще ищут более доступные альтернативы. Одной из них назвали озеро Охрид в Северной Македонии.

Его сравнивают с итальянскими озерами, но без переплат за отели, рестораны и развлечения. Туристы могут получить здесь похожие пейзажи, теплую погоду и атмосферу старой Европы, потратив гораздо меньше, информирует Express.

Охрид имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из древнейших озер Европы. Его история насчитывает более миллиона лет, а сам город известен большим количеством храмов. Часто можно услышать, что в Охриде якобы было 365 церквей – по одной на каждый день года.

По словам исполнительного директора туристической компании Wild Frontiers Клэр Тобин, пока итальянские озера собирают толпы, город Охрид на берегу одноименного озера остается одним из наиболее хорошо сохранившихся секретов Европы. Здесь сочетаются исторические церкви, мощеные улицы, прозрачная вода и теплая погода в начале лета – и все это с гораздо меньшим количеством туристов.

Среди главных достопримечательностей – церковь Святого Иоанна Канео, расположенная на скале над озером. Также стоит увидеть крепость царя Самуила, античный театр, построенный примерно во II веке до нашей эры, и монастырь Святого Наума.

Кроме архитектуры, туристов привлекают небольшие пляжи, прогулки на лодке и виды на горы. Охрид хорошо подходит и для спокойного отдыха у воды, и для тех, кто хочет совместить путешествие с культурной программой.

Главное преимущество озера Охрид – цены. Если неделя на озере Комо может стоить тысячи евро, то в Северной Македонии похожий по впечатлениям отдых часто обходится в разы дешевле.

По приведенным оценкам, недельная поездка на Комо может стоить примерно 2290 евро на человека, а средние ежедневные расходы достигают около 328 евро. Это связано с дорогим жильем, ресторанами, арендой лодок и общей репутацией региона как роскошного курорта.

На озере Охрид цены значительно ниже. Аренду жилья с видом на воду можно найти примерно от 250 евро в неделю. Полноценный ужин с напитками в местном заведении часто стоит менее 9 евро, а частная шестичасовая прогулка на лодке может обойтись примерно в 25 евро с человека.

Озеро Охрид имеет еще одно преимущество – более теплый и сухой климат в начале лета. В июне дневная температура здесь часто достигает около 26 градусов, тогда как на озере Комо она обычно держится в пределах 22–25 градусов.

Северная Македония расположена южнее, а климат в районе Охрида имеет средиземноморские черты. Благодаря этому здесь больше солнца и тепла, тогда как Комо чаще испытывает влияние более прохладного воздуха со стороны Альп. Во второй половине лета вода в озере Охрид у берега может прогреваться до 24–26 градусов. Это делает его привлекательным не только для прогулок и экскурсий, но и для купания.

Отдых на озере Охрид можно совместить с путешествиями по стране. Северная Македония расположена на Балканском полуострове и граничит с Сербией, Косово, Болгарией, Грецией и Албанией. Страна имеет горный рельеф, глубокие долины и несколько природных озер, среди которых также стоит упомянуть Преспанское озеро.

Столица страны Скопье известна Старым базаром, площадью Македония и смешением османской, балканской и современной архитектуры. Поэтому поездку в Охрид можно легко сделать частью более широкого маршрута по Северной Македонии.

Удобнее всего лететь в аэропорт Охрид имени Святого Апостола Павла. В сезон сюда выполняют прямые или стыковочные рейсы различные авиакомпании, в том числе бюджетные перевозчики.

