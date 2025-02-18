Музеи под открытым небом, которые стоит посетить зимой в Украине

Заснеженные хаты под соломенными крышами, расписанные морозными узорами окна – аутентичная атмосфера, которая так и тянет окунуться в былые времена. Сегодня рассказываем, куда отправиться, чтобы прикоснуться к образу жизни наших предков, увидеть традиционную архитектуру и быт разных регионов.

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Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья, Крылос

Располагается в Ивано-Франковской области. Аттракцию основали в 1981 году на территории древнего городища. Ее площадь составляет около 7 гектаров. С 1994 года исторический уголок вошел в Национальный заповедник "Древний Галич".

Ячейка делится на четыре этнографических микрорайона: Покутье, Гуцульщина, Бойковщина и Ополье.

Туристы могут увидеть типичное жилище покутян ХІХ — начала ХХ веков, гуцульские гражды, одна из которых 1889-го года, традиционную усадьбу бойков, старинную стодолу, опольскую вышивку, народную одежду и т.д.

Также здесь хранится уникальная деревянная церковь Всех Святых. Ее перевезли из села Поплавники. Святыня отличается оригинальной архитектурой, которая напоминает строительство домов, присущее Галиции.

Закарпатский музей народной архитектуры и быта, Ужгород

Находится на южном склоне Замковой горы, недалеко от средневекового замка. Аттракцию открыли в 1970 году.

Здесь представлены традиционные жилища и усадьбы разных этнографических групп, от западных долинян до восточных гуцулов, а также образцы венгерской и румынской культуры.

Туристы могут увидеть жилые постройки, церковь, колокольню, школу, кузницу, мельницу и корчму. Также рекомендуем обратить внимание на храм из бывшего села Шелестово Мукачевского района. Святыню считают образцом сочетания двух стилей – шатрового и барочного.

Экспозиция музея демонстрирует шедевры народной архитектуры и изделия мастеров разных ремесел: гончаров, ткачей, вышивальщиц, плотников и т.д.

Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины, Переяслав

Располагается в Киевской области и входит в состав Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав".

В музее представлены не только образцы украинского села Средней Надднепрянщины, но и строения и археологические находки, охватывающие периоды от позднего палеолита до времен Киевской Руси.

Туристы могут ознакомиться с культурой, традиционной архитектурой и самобытными обычаями и обрядами украинцев.

На территории скансена располагаются 20 дворов с жилыми домами и хозяйственными сооружениями, 23 разнообразных мастерских и производственных помещений. Здесь хранятся более 20 тысяч экспонатов народного искусства, орудий труда и предметов быта, найденных в лесостепной зоне Украины.

Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, Львов

Находится на территории ландшафтного парка "Вознесение". Идея создания скансена принадлежит украинскому ученому Иллариону Свенцицкому.

В 1920-х годах, после строительства новой церкви, жители села Кривка решили демонтировать старый деревянный храм 1761-го года. Однако искусствовед Михаил Драган, при поддержке местного священника Маркелия Куновского, убедил селян отказаться от этой идеи.

Благодаря усилиям митрополита Андрея Шептицкого и его брата Климентия, в 1930-м святыню перевезли во Львов и установили для нужд монастыря отцов-студитов. Она стала первым экспонатом будущего музея.

Сегодня ячейка делится на этнографические районы: Бойковщина, Лемковщина, Гуцульщина, Буковина, Подолье и Львовщина.

Здесь хранится 110 архитектурных объектов и более 20 тысяч предметов, в частности: сельскохозяйственный инвентарь, транспортные средства, ремесленные инструменты и т.д.

Музей истории сельского хозяйства, Рокини

Инициатором создания скансена стал Петр Теслюк – бывший директор Волынской сельскохозяйственной исследовательской станции. Аттракцию основали в 1979 году.

Экспозиция музея охватывает развитие фермерского хозяйства на протяжении разных исторических периодов, а также раскрывает красоту природы этого края.

Туристы могут прогуляться по сельским дворам, которые обустроили клунями, хлевами, колодцами и плотами.

Также на территории музея находится кузница, деревянная церковь и ветряная мельница.

У входа путешественников встречает памятник казаку Мамаю – одному из самых распространенных фольклорных героев Украины.

Почувствуйте себя частью большой истории украинского народа! Отправляйтесь исследовать скансены!

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