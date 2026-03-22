Неожиданные места для летнего отдыха в Европе: топ 10

Летний сезон в Европе традиционно сопровождается перегруженными курортами и ростом цен. В то же время на континенте сохраняется немало направлений, которые остаются менее популярными.

Они сочетают природную привлекательность, культурную ценность и комфортные условия для отдыха. Издание Lonely Planet рассказало о десяти направлениях, которые стоит рассмотреть для путешествия без толп.

Альта-Бадия, Италия – для горного отдыха

Долина в Доломитах в Южном Тироле сочетает впечатляющие горные пейзажи с развитой туристической инфраструктурой. Летом здесь открываются канатные дороги, работают горные приюты, доступны маршруты для хайкинга, велоспорта и парапланеризма.

Регион имеет и историческое измерение – в горах сохранились следы боевых действий Первой мировой войны. Отдельного внимания заслуживает гастрономия: от простых альпийских блюд до ресторанов высокой кухни.

Минью, Португалия – для гастрономических открытий

Северный регион Португалии, который часто выбирают сами местные для отдыха. Это территория зеленых холмов, исторических городов и богатой кулинарной традиции. Минью известен вином vinho verde, а также аутентичными блюдами – от супов до рыбных деликатесов. Здесь стоит сочетать дегустации с прогулками по городам, такими как Брага или Гимарайнш.

Ла-Риоха, Испания – для ценителей вина

Небольшой регион на севере Испании, где сосредоточено более 500 виноделен. Ландшафты долины реки Эбро покрыты виноградниками, а рядом – исторические города и средневековые достопримечательности.

В столице Логроньо стоит обратить внимание на гастрономические улицы с традиционными закусками. Летом здесь довольно жарко, поэтому стоит планировать путешествие с учетом температур.

Пелион, Греция – альтернатива популярным курортам

Полуостров в Эгейском море, который сочетает горный рельеф и побережье. В отличие от популярных островов, здесь меньше туристов и больше спокойствия. Вдоль побережья расположены небольшие курорты, а в горах – традиционные деревни с исторической застройкой. Регион также известен локальной кухней и природными маршрутами.

Пик-дю-Миди, Франция – для наблюдения за звездами

Горная местность в Пиренеях с известной обсерваторией на высоте почти 2900 метров. Это одна из территорий с минимальным световым загрязнением, что делает ее идеальной для астрономических наблюдений. В летний период здесь можно не только любоваться небом, но и путешествовать по горным маршрутам.

Центральная Австрия – для релакса

Регион известен термальными курортами. Здесь сочетаются оздоровительные процедуры, природные источники и горные пейзажи. Кроме спа-отдыха, доступны прогулки вокруг озер, веломаршруты и купание в альпийских водоемах.

Балтийское побережье, Латвия – для спокойного пляжного отдыха

Западное побережье Латвии – это сотни километров песчаных пляжей, значительная часть которых остается малолюдной. Ландшафт дополняют леса и дюны. Здесь расположены как большие города, так и небольшие рыбацкие поселения, а также природоохранные территории.

Шпицберген, Норвегия – для экспедиционного туризма

Арктический архипелаг, доступный в короткий летний период. В это время здесь длится полярный день, что позволяет исследовать территорию практически без ограничений во времени. Основная привлекательность – дикая природа, ледники и возможность увидеть арктических животных.

Албанская Ривьера, Албания – для доступного морского отдыха

Южное побережье Албании постепенно набирает популярность, но еще сохраняет относительное спокойствие. Здесь сочетаются чистые пляжи, горные пейзажи и доступные цены. Рядом расположены исторические достопримечательности, в частности античные руины.

Стокгольмский архипелаг, Швеция – для отдыха на островах

Архипелаг вблизи Стокгольма насчитывает тысячи островов. Часть из них доступна для посещения на паромах или лодках. Это сочетание природы и городской инфраструктуры, которое позволяет разнообразить отдых – от прогулок до водных активностей.

