Неожиданные места для летнего отдыха в Европе: топ 10
Летний сезон в Европе традиционно сопровождается перегруженными курортами и ростом цен. В то же время на континенте сохраняется немало направлений, которые остаются менее популярными.
Они сочетают природную привлекательность, культурную ценность и комфортные условия для отдыха. Издание Lonely Planet рассказало о десяти направлениях, которые стоит рассмотреть для путешествия без толп.
Альта-Бадия, Италия – для горного отдыха
Долина в Доломитах в Южном Тироле сочетает впечатляющие горные пейзажи с развитой туристической инфраструктурой. Летом здесь открываются канатные дороги, работают горные приюты, доступны маршруты для хайкинга, велоспорта и парапланеризма.
Регион имеет и историческое измерение – в горах сохранились следы боевых действий Первой мировой войны. Отдельного внимания заслуживает гастрономия: от простых альпийских блюд до ресторанов высокой кухни.
Минью, Португалия – для гастрономических открытий
Северный регион Португалии, который часто выбирают сами местные для отдыха. Это территория зеленых холмов, исторических городов и богатой кулинарной традиции. Минью известен вином vinho verde, а также аутентичными блюдами – от супов до рыбных деликатесов. Здесь стоит сочетать дегустации с прогулками по городам, такими как Брага или Гимарайнш.
Ла-Риоха, Испания – для ценителей вина
Небольшой регион на севере Испании, где сосредоточено более 500 виноделен. Ландшафты долины реки Эбро покрыты виноградниками, а рядом – исторические города и средневековые достопримечательности.
В столице Логроньо стоит обратить внимание на гастрономические улицы с традиционными закусками. Летом здесь довольно жарко, поэтому стоит планировать путешествие с учетом температур.
Пелион, Греция – альтернатива популярным курортам
Полуостров в Эгейском море, который сочетает горный рельеф и побережье. В отличие от популярных островов, здесь меньше туристов и больше спокойствия. Вдоль побережья расположены небольшие курорты, а в горах – традиционные деревни с исторической застройкой. Регион также известен локальной кухней и природными маршрутами.
Пик-дю-Миди, Франция – для наблюдения за звездами
Горная местность в Пиренеях с известной обсерваторией на высоте почти 2900 метров. Это одна из территорий с минимальным световым загрязнением, что делает ее идеальной для астрономических наблюдений. В летний период здесь можно не только любоваться небом, но и путешествовать по горным маршрутам.
Центральная Австрия – для релакса
Регион известен термальными курортами. Здесь сочетаются оздоровительные процедуры, природные источники и горные пейзажи. Кроме спа-отдыха, доступны прогулки вокруг озер, веломаршруты и купание в альпийских водоемах.
Балтийское побережье, Латвия – для спокойного пляжного отдыха
Западное побережье Латвии – это сотни километров песчаных пляжей, значительная часть которых остается малолюдной. Ландшафт дополняют леса и дюны. Здесь расположены как большие города, так и небольшие рыбацкие поселения, а также природоохранные территории.
Шпицберген, Норвегия – для экспедиционного туризма
Арктический архипелаг, доступный в короткий летний период. В это время здесь длится полярный день, что позволяет исследовать территорию практически без ограничений во времени. Основная привлекательность – дикая природа, ледники и возможность увидеть арктических животных.
Албанская Ривьера, Албания – для доступного морского отдыха
Южное побережье Албании постепенно набирает популярность, но еще сохраняет относительное спокойствие. Здесь сочетаются чистые пляжи, горные пейзажи и доступные цены. Рядом расположены исторические достопримечательности, в частности античные руины.
Стокгольмский архипелаг, Швеция – для отдыха на островах
Архипелаг вблизи Стокгольма насчитывает тысячи островов. Часть из них доступна для посещения на паромах или лодках. Это сочетание природы и городской инфраструктуры, которое позволяет разнообразить отдых – от прогулок до водных активностей.
