Где по-настоящему можно почувствовать Азию: 5 городов для путешествия

Азия сочетает древние традиции, футуристические мегаполисы и невероятное культурное разнообразие. Здесь рядом существуют тысячелетние храмы, шумные рынки, современные небоскребы и тихие горные городки. Именно поэтому путешествие в Азию часто становится одним из самых ярких приключений в жизни.

Однако из-за огромных масштабов континента иногда сложно понять, с каких мест начать знакомство. Издание Travel off Path рассказало, какие пять городов станут идеальным стартом.

Хойан, Вьетнам

Небольшой город Хойан на центральном побережье Вьетнама считается одним из самых атмосферных мест во всей Азии. Его история сочетает японские, китайские и французские влияния, что создало уникальный архитектурный стиль.

Старый город наполнен желтыми колониальными зданиями, старинными деревянными лавками и храмами с изогнутыми крышами. Через исторический центр проходят узкие каналы, по которым до сих пор плавают лодки рыбаков.

Особую атмосферу Хойана создают тысячи разноцветных фонарей, которые каждый вечер зажигают на улицах.

Самые интересные места:

Японский крытый мост XVII века;

прогулки по каналам Старого города;

поездку на круглых бамбуковых лодках в кокосовой деревне Камтхань.

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай – второй по величине город Таиланда, но по атмосфере он совсем не похож на шумный Бангкок. Здесь царит более спокойный ритм жизни, а древние храмы и узкие улицы создают особый колорит.

Исторический центр города окружен старинной стеной и рвом. В самом Чиангмае и его окрестностях насчитывается более 300 буддийских храмов.

Город также известен уютными кофейнями, ночными рынками и красивыми горными пейзажами.

Стоит увидеть:

храм Ват Пхра Тхат Дой Сутхеп на горе;

храм Ват Чеди Луанг XIV века;

ночные базары с уличной едой.

Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап – небольшой город на северо-западе Камбоджи, который стал главной базой для посещения легендарного храмового комплекса Ангкор.

В средневековье Ангкор был столицей могущественной Кхмерской империи. Сегодня его руины считаются одним из величайших археологических комплексов мира.

Самый известный храм – Ангкор-Ват, огромное каменное сооружение с тремя башнями, которое даже изображено на флаге Камбоджи.

Самые интересные места:

храм Ангкор-Ват на рассвете;

храм Та Пром, обвитый корнями джунглей;

храм Байон с каменными лицами.

Чунцин, Китай

Чунцин – один из самых необычных мегаполисов Азии. Это огромный город с населением более 30 миллионов человек, известный своим многоуровневым городским ландшафтом.

Здесь дороги могут проходить на десятках метров над землей, дома стоят на разных уровнях, а метро иногда буквально проезжает сквозь жилые здания.

Ночной Чунцин похож на сцену из фантастического фильма: неоновые огни, небоскребы и сложная сеть мостов создают почти киберпанковую атмосферу.

Что стоит увидеть:

район Хунъядун с традиционной архитектурой на сваях

станцию метро Лицзиба, где поезд проходит сквозь здание

прогулку по набережной Янцзы

Канадзава, Япония

Канадзава – один из самых красивых городов Японии, который часто называют "маленьким Киото". Однако здесь значительно меньше туристов, а атмосфера более спокойная.

Город славится хорошо сохранившимися кварталами эпохи Эдо. Здесь можно увидеть традиционные дома махия, старинные чайные и узкие каменные улицы. Рядом расположен один из самых известных садов Японии – Кенрокуэн.

Что обязательно посетить:

замок Канадзава XVI века;

сад Кенрокуэн – один из трех самых красивых садов Японии;

старинный район чайных домов.

