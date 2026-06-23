Недооцененная страна Европы стала популярной: там бесплатные поезда

Люксембург, являющийся одной из самых богатых стран Европейского Союза, стал единственным государством этого объединения, где проезд в общественном транспорте абсолютно бесплатен как для местных жителей, так и для иностранных туристов. В отличие от Мальты, где льготами пользуются исключительно граждане, здесь путешественники могут свободно передвигаться по всей стране, не тратя денег на билеты.

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Как сообщает Travel Off Path, такая уникальная инициатива уже принесла свои плоды: по итогам 2025 года железная дорога зафиксировала исторический максимум пассажиропотока. Многие путешественники открывают для себя этот уютный европейский уголок, который раньше часто оставался вне их внимания из-за стереотипов о чрезмерной дороговизне. Сама же страна удивляет гармоничным сочетанием величия старинной архитектуры, роскошных замков и живописных каньонов.

Люксембург долгое время считался элитным направлением, где цены способны отпугнуть рядового туриста еще на этапе планирования. Однако опыт современных путешественников доказывает обратное: самой заметной статьей расходов здесь остается лишь бронирование отелей. Повседневные расходы, такие как покупка кофе, местного пива или традиционных немецких колбасок, остаются на вполне стандартном европейском уровне. Если не ставить целью шопинг в роскошных итальянских бутиках, бюджетная поездка сюда становится вполне реальной, а бесплатный проезд в поездах помогает существенно сэкономить общий бюджет.

Что посмотреть в Люксембурге во время бесплатных путешествий

Благодаря нулевым тарифам на транспорт весь Люксембург превращается в один большой экскурсионный маршрут, и для удобства навигации рекомендуется скачать официальное приложение Mobiliteit.lu. Туристы могут самостоятельно организовать свой отдых и посетить множество интересных мест:

Можно начать утро с прогулки по живописным лесным тропинкам вокруг уютных пригородных отелей. Стоит заглянуть на местный фермерский рынок, чтобы убедиться, насколько недооценена здешняя гастрономия. Приятно насладиться кофе на старинных площадях среди величественных исторических зданий или часами отдыхать в колоритных пабах с видом на реку Альзет. Обязательно стоит сесть на поезд и отправиться за город – к руинам древних замков, аутентичным деревням и скрытому от массового туризма винодельческому региону Мозель для дегустации вин на берегу реки.

Помимо финансовых преимуществ, Люксембург официально признан одной из самых безопасных стран Европы. Государственный департамент США присвоил ему самый низкий уровень опасности, рекомендуя соблюдать лишь стандартные меры безопасности. Иностранные гости чувствуют себя здесь комфортно в любое время суток, даже во время ночных прогулок по городу.

Более того, власти страны позаботились о безопасности любителей вечерних развлечений: после закрытия железнодорожных вокзалов в выходные дни по городу курсируют специальные ночные автобусы City Night Bus. Это позволяет молодежи и туристам безопасно добраться до своих отелей после вечеринок, а также сводит к минимуму риск появления нетрезвых водителей на дорогах.

OBOZ.UA писал о двух островах, входящих в регион Сицилия, где туристов ждет все то, за что путешественники любят итальянское побережье.

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