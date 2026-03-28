Недооцененная столица: туристам советуют побывать в Белграде

Белград все чаще появляется в туристических рекомендациях как город, который незаслуженно остается без внимания. Несмотря на то, что многие путешественники выбирают популярные направления, сербская столица предлагает не менее насыщенный опыт.

Этот город сочетает богатую историю и современный ритм жизни. Туристы отмечают его доступность и гостеприимство местных жителей. Именно поэтому Белград называют идеальным вариантом для тех, кто ищет новые впечатления без толп, пишет Daily Express.

Город расположен на слиянии рек Дунай и Сава, что придает ему особый шарм. Белград отличается уникальной атмосферой, где старинная архитектура гармонично соседствует с современными заведениями. Здесь можно найти музеи, исторические памятники, а также множество кафе и ресторанов. Кроме этого, цены в городе значительно доступнее, чем в большинстве популярных европейских столиц.

Что стоит увидеть в Белграде

Одной из главных достопримечательностей является храм Святого Саввы – один из крупнейших православных соборов в мире. Он поражает своей масштабностью, белым мраморным фасадом и огромным куполом.

Внутри храма продолжаются работы по созданию масштабных мозаик, которые уже занимают более тысячи квадратных метров. Посетители могут провести здесь несколько часов, исследуя интерьер и архитектурные детали.

Еще одним популярным местом является парк Калемегдан – исторический центр города с панорамными видами на реки. Здесь сочетаются природа, история и развлечения для туристов.

Почему стоит планировать поездку в Белград

Путешественники отмечают, что Белград выгодно отличается от более раскрученных европейских направлений. Он предлагает подобный культурный опыт, но без чрезмерного количества туристов.

Кроме того, город является доступным для путешествий – в частности, весной можно найти бюджетные авиабилеты. Это делает Белград привлекательным вариантом для короткого отпуска или спонтанного путешествия.

