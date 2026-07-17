Не Ницца: туристам порекомендовали средиземноморский город, где отдыхают французы

Летний отдых на юге Франции обычно ассоциируется с набережной Ниццы, каменными улочками Вильфранш-сюр-Мер и роскошными магазинами Сен-Тропе. Именно в эти места ежегодно отправляются многочисленные иностранные туристы. Однако сами французы нередко выбирают менее известные и более доступные курорты.

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Одним из них является Агд, расположенный к западу от Французской Ривьеры. Этот город сочетает в себе пляжный отдых, древнюю историю и более спокойную атмосферу, сообщает Travel off Path.

Почему французы выбирают Агд

Агд расположен прямо на побережье Средиземного моря, но стоит примерно в два раза дешевле, чем самые известные курорты Ривьеры. Гостевые дома, рестораны и пляжные клубы здесь более доступны, чем в Ницце или Сен-Тропе.

Особенно ощутимой разница может быть для семей, которые приезжают на побережье на одну или две недели. В городе и его окрестностях есть большой выбор апартаментов, кемпингов и курортных комплексов, популярных среди французских семей.

Главная прибрежная часть города называется Кап-д’Агд. Её специально развивали как крупный морской курорт, поэтому здесь есть апартаменты на берегу моря, просторные кемпинги, аквапарки и разнообразные развлечения для отдыхающих с детьми.

Агд известен не только своей современной курортной зоной. Его история уходит корнями примерно в 600 год до нашей эры, когда здесь поселились греческие колонисты из Фокеи, расположенной на территории современной Турции.

Несмотря на то что Кап-д’Агд начали активно развивать только в XX веке, сам город старше многих других французских населенных пунктов. Его исторический центр напоминает музей под открытым небом с узкими средневековыми улочками, небольшими площадями, кафе и независимыми магазинами.

Многие здания в старой части города построены из тёмного вулканического камня. Именно поэтому Агд по-французски называют la Perle Noire de la Méditerranée – "Черной жемчужиной Средиземноморья".

Одной из главных достопримечательностей города является собор Святого Стефана в Агде. Он выделяется среди других французских соборов тем, что одновременно напоминает оборонительную крепость. Здание возводилось с учётом необходимости защищать горожан от повторяющихся нападений пиратов. Массивные стены из тёмного камня придают сооружению строгий и необычный вид.

Агд также расположен на реке Эро, которая впадает в Средиземное море в нескольких километрах от города. Здесь можно увидеть каналы, мосты и длинные прогулочные маршруты вдоль воды.

Что предлагает курорт Кап-д’Агд

Кап-д’Агд имеет широкие песчаные пляжи, большую пристань для лодок, зоны для водных видов спорта, кемпинги, аквапарки и развлекательные площадки. В отличие от небольшой гавани Сен-Тропе, местное побережье просторное, поэтому даже в разгар сезона пляжи реже кажутся переполненными.

Пляжные зоны растянулись вдоль побережья, поэтому у туристов остается больше свободного пространства. В городе также меньше проблем с большими пробками и поиском места для парковки.

Отдельная часть курорта отведена под натуристский поселок – одну из крупнейших в мире зон, где разрешено находиться без одежды. Это самостоятельный контролируемый район с магазинами, кафе и ресторанами. Туристам, которым такая культура отдыха не по душе, рекомендуют просто не посещать эту часть курорта.

Сколько стоит отдых в Агди

По оценкам авторов материала, семье из четырех человек неделя в Кап-д’Агде может обойтись примерно от 1300 до 2600 долларов. Для сравнения: аналогичный отдых в Ницце может обойтись более чем в 4400 долларов, а в Сен-Тропе расходы могут достигать 11 тысяч долларов.

Кап-д’Агд часто примерно на 30% дешевле Ниццы и на 50–80% дешевле Сен-Тропе. Окончательная сумма зависит от места проживания и выбранных развлечений. Больше всего сэкономить можно, если остановиться в кемпинге или крупном комплексе с апартаментами для отдыха.

OBOZ.UA писал о волшебных островах, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

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