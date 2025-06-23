Названы самые опасные аэропорты мира: в одном из них приземляться имеют право только восемь пилотов. Фото

В мире есть несколько самых опасных аэропортов, где приземляться могут только пилоты, которые прошли специальную подготовку. Опасность этих мест в основном заключается в том, что они расположены среди гор или над океаном.

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Cамые опасные аэропорты в мире назвал пользователь TikTok с ником Spreading Geography, опубликовав соответствующее видео. Приземлятся в одном из них имеют право только восемь пилотов.

Так, аэропорт "Паро" в Королевстве Бутан (страна в Южной Азии) занимает пятое место по уровню опасности. Взлетно-посадочная полоса единственного международного аэропорта Бутана полностью окружена Гималаями, и при посадке самолетам приходится нырять через узкие долины без радаров.

По этой причине только 17 пилотов имеют сертификат на посадку здесь, и они могут делать это только в светлое время суток и в определенное время днем ​​в ветреные сезоны.

Следующим в списке идет Куршевель Альтипорт (Courchevel Altiport, LFLJ) – высокогорный аэропорт, расположенный в самом сердце французских Альп, рядом с горнолыжным курортом Куршевель. Он известен своей короткой взлетно-посадочной полосой (525 метров) и 18,5-градусным уклоном, что делает его одним из самых сложных аэропортов в мире для посадки и взлета.

Взлетно-посадочная полоса здесь не просто короткая, но и находится на восходящем склоне. Рядом с ней есть лыжные трассы, нет освещения, и 70 процентов года она покрыта снегом и льдом.

За последние годы в аэропорту произошло несколько авиакатастроф из-за плохой видимости и заносов самолетов, включая одну в августе 2021 года с одним смертельным исходом.

Дальше называют Международный аэропорт Мадейра (Aeroporto Internacional da Madeira), который принимает более 1,6 миллиона туристов каждый год. Мадейра является четвертым по посещаемости регионом Португалии, но на острове находится один из самых опасных аэропортов в мире из-за того, что он построен над океаном и имеет очень сильный боковой ветер.

Чтобы приземлиться здесь, пилоты должны пройти дополнительную подготовку.

В аэропорту Мадейры произошло четыре авиакатастрофы со смертельным исходом, последняя из которых была 11 сентября 2003 года, когда вскоре после взлета погибли британский пилот и девять испанских пассажиров.

Далее следует аэропорт Тонконтин в Гондурасе, который полностью окружен горами. Чтобы приземлиться, самолеты должны сделать крутой поворот на 45 градусов всего за несколько минут до приземления.

Опытные пилоты обычно говорят: "Вы не приземляетесь в Тонконтине, вы его переживаете".

В аэропорту произошло много смертельных аварий, последняя из которых произошла в феврале 2011 года, когда самолет Central Airways разбился при заходе на посадку в 20 км от аэропорта. Все 14 человек на борту самолета погибли.

Самым опасным аэропортом в мире является аэропорт Лукла, также известный как аэропорт Тенцинга-Хиллари в Непале, расположенный среди крутых гор Гималаев. Он находится на высоте 1,5 мили над уровнем моря и окружен острыми вершинами высотой до 18 000 футов.

Посадка настолько опасна, что только восемь пилотов в мире имеют право приземляться там. До июля 2011 года только одной авиакомпании, Druk Air, было разрешено использовать этот объект.

Длина взлетно-посадочной полосы составляет всего 6500 футов – одна из немногих в мире, которая короче, чем их высота над уровнем моря. Самолетам приходится пролетать через десятки домов, разбросанных по склону горы, – в нескольких футах от того, чтобы задеть крыши.

Полеты разрешены только в дневное время и при визуальных метеорологических условиях. Сильные ветры проносятся по долинам, часто приводя к сильной турбулентности. Пассажиры, летевшие в этот аэропорт, описывают посадку как "ужасающую".

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