Названы лучшие пляжи Дубровника: где провести незабываемый отпуск

Дубровник известен не только средневековыми крепостными стенами, старинными храмами и дворцами, но и живописным побережьем Адриатического моря. Рядом с городом находится немало пляжей, хотя большинство из них небольшие и имеют галечное покрытие.

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Туристы могут выбрать как оживленные места с ресторанами и прокатом шезлонгов, так и тихие бухты, до которых нужно добираться с большим трудом. В Lonely Planet назвали девять лучших пляжей Дубровника и окрестностей, которые стоит включить в план летнего отпуска.

Пляжи возле Старого города

Банье – один из самых удобных вариантов для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по Старому городу.

Галечное побережье расположено недалеко от ворот Плоче и открывает живописный вид на исторический центр, а рядом находятся рестораны, бары и шезлонги. Из-за близости к главным достопримечательностям здесь часто бывает многолюдно, поэтому для спокойного отдыха лучше приходить утром.

Свети-Яков расположен чуть дальше, и к нему нужно спускаться по лестнице, зато атмосфера здесь более спокойная, а с берега также открывается вид на Старый город. На пляже есть ресторан, бар, туалеты и возможность арендовать шезлонг.

Копакабана на полуострове Бабин Кук подойдет тем, кто не хочет весь день просто лежать у моря. Здесь можно арендовать водный транспорт и спортивное снаряжение, воспользоваться услугами массажа или отдохнуть в ресторане и баре.

Бужа имеет совершенно иной характер – это скалистый участок непосредственно у городских стен, где можно позагорать на каменных платформах, искупаться и насладиться напитками в небольшом баре.

Из-за необустроенного каменистого побережья Бужа больше подходит для взрослых, чем для семей с маленькими детьми.

Залив Шуличи расположен недалеко от ворот Пиле, между крепостями Ловриенац и Бокар, поэтому до него легко добраться во время прогулки по городу.

Небольшой пляж обычно более спокойный, чем Банье, а чистая вода хорошо подходит для плавания, сноркелинга и каякинга. Собственной инфраструктуры здесь немного, однако поблизости работают кафе и рестораны.

Пляжи для уединения и отдыха на островах

Пляж Шунж на острове Лопуд стоит выбрать тем, кто мечтает именно о песке. Это один из немногих песчаных пляжей в окрестностях Дубровника, а мелководье делает его удобным для семейного отдыха. Здесь можно арендовать шезлонг и перекусить в ресторане.

Локрум, расположенный примерно в 15 минутах езды на лодке от Старого города, привлекает дикой скалистой береговой линией и природными местами для купания. В южной части острова находится зона для нудистов, а в его центре – соленое озеро, которое называют Мертвым морем.

Пасяча станет идеальным выбором для тех, кто ищет тишину и живописную природу. Она расположена у подножия высоких скал недалеко от села Поповичи, примерно в 30 км от Дубровника, и добраться сюда можно только по тропинке и лестнице.

Пляж небольшой, галечный и не имеет инфраструктуры, поэтому посетителям стоит заранее позаботиться о воде, еде и защите от солнца.

Пляж Вели Жал расположен примерно в 30 км от города и также отличается более спокойной атмосферой. Каменистое побережье окружено зеленью, а рядом работают небольшой бар и ресторан, а также доступны некоторые водные развлечения.

Для поездки на отдаленные пляжи стоит заранее проверить транспорт и взять с собой все необходимое, ведь на некоторых из них нет магазинов, кафе или проката снаряжения.

Большинство пляжей Дубровника и его окрестностей имеют галечное или каменистое покрытие, поэтому удобная пляжная обувь не будет лишней. Если же хочется увидеть менее доступные бухты без толп туристов, одним из вариантов может стать морская прогулка на каяке или лодке к побережью соседних островов.

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