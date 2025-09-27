Названы 6 направлений для комфортного осеннего отдыха

Когда летняя жара спадает, а туристические потоки уменьшаются, наступает идеальное время для путешествий. Осень дарит уникальную возможность насладиться красотой природы, окунуться в атмосферу тихих европейских городков и исследовать новые культуры без лишней спешки.

Это время года предлагает особый шарм: мягкое солнце, приятные температуры и красочные пейзажи создают идеальные условия для комфортного и незабываемого отдыха, пишет Guardian.

Апулия, Италия

Апулия — это регион на юго-востоке Италии, известный своими белоснежными пляжами, историческими городами и живописными скалами. Одним из символов побережья считают 25-метровую скалу Пиццомунно во Вьесте, окутанную местными легендами.

Наибольший наплыв туристов приходится на август, когда город принимает большинство из двух миллионов посетителей ежегодно. Впрочем, в сентябре здесь наступает спокойный и комфортный сезон для отдыха, ведь температура держится около 28°C, а море остается теплым. В это время удобно путешествовать в Маттинату и соседние курорты, где можно совместить релакс с активным отдыхом.

Популярными развлечениями являются катание в прозрачном каноэ, исследование морских пещер, поездки на электровелосипедах вдоль побережья. Местные праздники добавляют атмосферности: во Вьесте отмечают Vieste in Love, а в Маттинати проходят парады и концерты в честь святого покровителя. Не менее известен фестиваль Архангела Михаила в Монте-Сант-Анджело, собирающий паломников со всего мира. Осенью также стоит посетить Форесту Умбру, где можно насладиться природными пейзажами и тишиной после летней суеты.

Алентежу, Португалия

Алентежу — это малоизвестный регион Португалии, который сохранил аутентичность и спокойствие, оставаясь в стороне от массового туризма. Его побережье славится дикими пляжами, черными скалами и тихими деревнями, где время будто замедляется.

Одним из самых популярных мест является Одесейше — поселок с широким золотистым пляжем, идеально подходящий и для серфинга, и для спокойного отдыха. Атмосферу дополняет местная кухня: в прибрежных барах можно попробовать свежие морепродукты и традиционные блюда Алентежа.

Для любителей активного отдыха регион предлагает пешеходные маршруты Rota Vicentina, конные туры и каякинг. Особый шарм создают ремесленные мастерские, винодельни и семейные агроотели, которые открывают красоту простой жизни. Здесь можно посетить виноградники, оливковые рощи и пробковые леса, а также остановиться в аутентичных домах с бассейнами под открытым небом.

В Алентежу легко совместить тишину природы с культурными впечатлениями — от местных фестивалей до старинных замков. Это место выбирают те, кто ищет не шумные курорты, а спокойствие, вдохновение и ощущение гармонии с морем и землей.

Корсика

Это остров Средиземного моря, где сочетаются дикие пляжи, высокие горы и средневековые цитадели. Одним из самых впечатляющих мест является Бонифачо — старинный город, который возвышается на 70-метровых белых скалах, даря невероятные пейзажи. Узкие улочки старого города с ресторанами и барами создают уютную атмосферу, а местные угощают гостей вином и ликерами из каштанов и клементинов. Корсика известна своей гастрономией: здесь стоит попробовать традиционную ветчину присутту, а также сыры из овечьего и козьего молока.

Побережье острова радует разнообразием пляжей: от скалистых заливов до ласковых песчаных бухт, таких как Ла-Тоннара с прозрачной водой, где можно купаться даже осенью. Внутри острова открываются горные пейзажи, а небольшие городки сохраняют дух аутентичной Корсики.

В Сартене туристов привлекают традиционные рестораны и возможность попробовать локальные мясные и сырные деликатесы. Корсика также идеальна для активного отдыха: здесь можно путешествовать по горным маршрутам, заниматься серфингом или каякингом. Это место для тех, кто хочет совместить море, горы, культуру и настоящий средиземноморский колорит.

Эс-Сувейра, Марокко

Эс-Сувейра — приморский город Марокко на Атлантическом побережье, который привлекает путешественников аутентичной атмосферой и прохладным океанским ветром. Его медина, окруженная старинными стенами, значительно компактнее и удобнее, чем в Марракеше, однако сохраняет колоритную смесь арабских и африканских традиций.

Центральная площадь Мулай Хассан ведет к двум главным улицам — туристической и рыночной, где можно попробовать финики, оливки и приобрести специи или ткани. Город славится историей как торговый порт, а сейчас известен своими галереями и музыкой гнауа, что придает ему особый художественный шарм.

В порту туристы любят обедать свежими морепродуктами, особенно сардинами, которые готовят на углях прямо на месте. Настоящее украшение Эс-Сувейры — широкий песчаный пляж, где предлагают серфинг, кайтсерфинг, катание на верблюдах и верховую езду.

Благодаря умеренному климату даже летом здесь ощущается прохлада, а осенью температура держится около 24°C, что делает город идеальным для неспешного отдыха. Для проживания можно выбрать традиционные риады в медине или современные отели с панорамными террасами. Эс-Сувейра сочетает море, историю, гастрономию и искусство, создавая атмосферу, которая заставляет путешественников оставаться надолго.

Комарес, Испания

Комарес — живописное андалусское село, расположенное на высоте более 700 метров в сердце региона Аксаркия, в часе езды от Малаги. Она относится к знаменитым пуэблос-бланкос — белых деревень Испании, сверкающих среди скалистых пейзажей и виноградников. Деревня известна панорамными видами, которые открываются с многочисленных террас и смотровых площадок, а также арабским наследием — здесь можно увидеть остатки древнего поселения Масмуллари.

Путешественников привлекают хорошо маркированные тропы для пеших походов, скалолазания, велосипедные маршруты и даже зиплайн. Отель Rural Olivia Verde в переоборудованной оливковой мельнице предлагает не только комфортное жилье, но и отличный ресторан с видом на Средиземное море.

Поблизости стоит посетить другие села Аксаркии — Кутар, Бенармагоса или Компета, которые сохраняют аутентичную атмосферу и гостеприимство. В этом регионе популярны сезонные праздники: в Комаресе проходит "Ночь свечей", в Кутаре — мавританская "Фиеста дель Монфи", а в Нерхе — большая осенняя ферия. Горы Сьерра-Техеда с вершиной Ла-Марома (2069 м) открывают возможности для походов с гидами. Аксаркия остается мало известной среди туристов, поэтому здесь можно насладиться чистым воздухом, аутентичными традициями и спокойным ритмом жизни даже осенью и зимой.

Коница, Греция

Коница — живописный город в Эпире на северо-западе Греции, у подножия горы Трапезица. Его символ — каменный арочный мост XIX века через реку Аоос, один из самых высоких на Балканах.

Город расположен на территории геопарка ЮНЕСКО Викос-Аоос, который известен ущельем Викос — одним из самых глубоких в мире. Рядом протекают реки Аоос и Войдоматис с кристально-голубой водой, где можно купаться, сплавляться на плотах или просто наслаждаться пешими прогулками вдоль берегов.

Старый город привлекает особняками османской эпохи, православными церквями и живописными площадями. В регионе Загори, неподалеку от Коницы, стоит посетить традиционные каменные деревни Папинго, Монодендри и Викос. Здесь популярны активные развлечения: хайкинг, скалолазание, рыбалка, верховая езда и зимние походы к альпийским озерам на горе Тимфи.

Атмосферные монастыри, в частности Моливдоскепастос и Панагия Стомиу, открывают доступ к духовному и культурному наследию края. Коница — это сочетание дикой природы, горных пейзажей и богатой истории, что делает ее идеальной базой для знакомства с Эпиром.

