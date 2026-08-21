Названо лучшее оздоровительное место в мире: пейзажи там поражают

Оздоровительный туризм все больше выходит за рамки традиционных спа-отелей и процедур, превращаясь в путешествия ради восстановления сил и обретения внутреннего спокойствия. Путешественники всё чаще ищут места, где можно замедлить темп, отказаться от цифрового шума и провести больше времени на природе.

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На этом фоне особую популярность приобретают ретриты, сочетающие отдых, физическую активность, медитацию и пребывание под открытым небом. Одним из главных направлений нового тренда стали Филиппины, которые назвали самым быстрорастущим местом для оздоровительных путешествий, пишет Travel + Leisure.

Спрос на такие путешествия подтверждают и результаты исследования BookRetreats.com. Согласно отчету "Состояние ретритов", 64% американских путешественников планируют посетить ретрит в течение следующего года, причем среди главных причин называют потребность в отдыхе, восстановлении после выгорания и желание восстановить связь с природой. Рейтинг был составлен на основе данных о поисках и бронированиях на платформе, а также опроса более 1000 путешественников из США.

Филиппины заняли первое место благодаря сочетанию живописных островов и разнообразных практик для восстановления сил. Здесь оздоровительный отдых может включать серфинг, йогу и медитацию, поэтому поездка не ограничивается пассивным расслаблением.

Европейские направления для перезагрузки

Второе место заняла Австралия, где аналогичный формат сочетает активный отдых на побережье и в природных локациях с практиками осознанности. В пятерку лидеров также вошли три европейские страны. Венгрия оказалась на третьем месте благодаря своим термальным традициям и ретритам с чередованием горячих и холодных процедур. Нидерланды заняли четвертое место, предлагая более спокойные и сосредоточенные форматы отдыха, тогда как Германия замкнула пятерку благодаря лесным практикам, термальным комплексам и традиционным саунам.

Другие страны также демонстрируют свой подход к оздоровительному туризму. Вьетнам привлекает доступными вариантами ретритов, Румыния – возможностью уединиться вдали от городской инфраструктуры и наблюдать за звёздным небом, а Швейцария делает акцент на альпийских пейзажах, высокогорье и холодных водных процедурах. Шри-Ланка и Бали отличаются древними оздоровительными традициями, тогда как Италия переживает заметный рост интереса к кулинарным ретритам, где гастрономические занятия становятся частью отдыха и знакомства с местной культурой.

В целом популярность таких направлений свидетельствует об изменении подхода к планированию путешествий. Люди все чаще выбирают место не только по количеству достопримечательностей или развлечений, но и по возможности отдохнуть от повседневного ритма и восстановить силы.

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