Названо лучшее место для жизни в Европе: 97% жителей этого города чувствуют себя счастливыми

Перед переездом в другую страну часто стоит вопрос "Где мне будет комфортнее всего?", на что можно с уверенностью ответить – в Цюрихе, Швейцария. Этот город является одним из самых счастливых в Европе благодаря развитой инфраструктуре, высокому уровню безопасности, качественной медицинской помощи и широкому спектру возможностей для профессионального роста.

По мнению специальной комиссии ЕС, этот населенный пункт может стать идеальным местом для комфортного проживания и открытия новых горизонтов. Express сообщает, что во внимание принимали ответы 83 города Европы.

Цюрих сочли лучшим местом для жизни на континенте. Впечатляющие 97% людей заявили, что они чувствуют себя счастливыми, живя в этом городе. Шотландцы были удовлетворены сферами работы, общественного транспорта, здравоохранения и качества воздуха.

Система общественного транспорта в Цюрихе включает в себя трамваи, автобусы, лодки и поезда. Тем более, что Швейцария владеет третьей по величине системой общественного транспорта в мире.

Несмотря на сплошной позитив Цюрих все же имеет один минус – недоступность жилья. Вопрос касается больших цен на недвижимость, что неудобно для многих людей. Поэтому его невозможно считать идеальным городом, хоть и самым комфортным из всех в Европе.

Еще в прошлом году Цюрих был признан самым приветным городом на континенте. При составлении рейтинга было проанализировано несколько факторов – от уровня преступности до толерантности восприятия ЛГБТК+. Этот город на севере Швейцарии получил идеальный рейтинг AAA за восприятие ЛГБТК+ сообщества, статус высокого рейтинга счастья и низкий уровень преступности.

Среди других стран в топ-10 лучших для жизни в Европе также попали:

Цюрих, Швейцария. Гронинген, Нидерланды. Копенгаген, Дания. Лейпциг, Германия. Гданьск, Польша. Стокгольм, Швеция. Женева, Швейцария. Росток, Германия. Брага, Португалия. Клуж-Напока, Румыния.

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