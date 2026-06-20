Названа самая гостеприимная для экспатов страна Европы

Исландию назвали самой гостеприимной страной для экспатов. Хотя эта страна не входит в число самых популярных направлений для переезда и не может похвастаться теплым климатом, она получила высокие оценки благодаря уровню интеграции иностранцев, распространенности английского языка, уровню занятости среди экспатов и открытости по отношению к вновь прибывшим.

Видео дня

Люди переезжают за границу по разным причинам: из-за работы, желания изменить ритм жизни, лучшего климата или новых возможностей. Однако новое исследование показало, что самым гостеприимным направлением для экспатов стала страна, где украинцев сравнительно немного.

Почему Исландия возглавила рейтинг

Исследование провели международные специалисты по медицинскому страхованию из компании William Russell. Они оценили страны и города мира по тому, насколько легко экспатам адаптироваться после переезда.

Исландия заняла первое место в рейтинге самых гостеприимных стран для экспатов в 2026 году. Здесь общие условия для интеграции иностранцев оказались одними из лучших.

По данным исследования, 84,2% экспатов в Исландии имеют работу. Кроме того, страна получила высокий показатель визовой открытости, который находится примерно на уровне многих государств ЕС.

Важную роль играет и языковой вопрос. Около 98% населения Исландии владеет английским, поэтому новоприбывшим легче общаться, искать работу, пользоваться услугами и решать бытовые вопросы.

Общий балл гостеприимства Исландии составил 8,94 из 10.

Какие минусы есть у жизни в Исландии

Несмотря на первое место в рейтинге, у Исландии есть и очевидные недостатки. Один из главных – высокая стоимость жизни. По этому показателю страну часто сравнивают с такими дорогими государствами, как Швейцария и Сингапур.

Особенно высокими могут быть расходы в популярных среди иностранцев районах, в частности в Рейкьявике. Аренда жилья, продукты, услуги и повседневные расходы там могут стать серьезным испытанием для новых жителей.

Ещё один минус – суровая зима. В декабре световой день в Исландии может длиться всего около четырех часов. Для людей, переезжающих из стран с более мягким климатом, это может стать сложной частью адаптации.

Кто ещё вошёл в рейтинг

Второе место в рейтинге занял Люксембург. Его сильная сторона – очень большая доля мигрантов: 51,2% населения страны. Это означает, что экспаты попадают в уже сформировавшуюся международную среду, где иностранцы не являются исключением.

Люксембург также получил высокие оценки за качество жизни, жилье и социальные факторы.

Среди неожиданных лидеров оказалась и Новая Зеландия. Она обошла Австралию, хотя именно Австралия на протяжении многих лет остается одним из самых популярных направлений для британских экспатов.

Преимуществом Новой Зеландии стало то, что там выше уровень занятости среди иностранцев. Кроме того, страна принимает заявки от квалифицированных мигрантов в возрасте до 55 лет, тогда как в Австралии возрастной лимит составляет 45 лет.

Самым гостеприимным городом назвали Цюрих

Отдельно исследователи определили самый гостеприимный город для экспатов. Первое место занял Цюрих. Швейцарский город получил высокие оценки за безопасность, низкий уровень социальной напряженности и качество жизни. В то же время Цюрих остается одним из самых дорогих городов мира, поэтому переезд туда требует серьезной финансовой подготовки.

Несмотря на это, город популярен среди иностранцев благодаря высоким зарплатам, качественной инфраструктуре и комфортным условиям для жизни.

В каких странах экспатам сложнее адаптироваться

Ниже в рейтинге оказались Япония и Южная Корея. Это свидетельствует о том, что экспатам в этих странах может быть сложнее интегрироваться.

Одной из причин является ситуация на рынке труда. В Южной Корее уровень занятости среди людей, родившихся за рубежом, составляет всего 5,3%. В Японии этот показатель еще ниже – 2,8%. Такие данные показывают, что иностранцам в этих странах может быть сложнее найти работу и полноценно интегрироваться в местную профессиональную среду.

Директор William Russell Уильям Купер отметил, что одной из самых больших ошибок экспатов – считать, что популярные страны автоматически обеспечивают легкий переезд. По его словам, самыми сложными часто становятся первые месяцы после переезда. В это время людям приходится разбираться с системой здравоохранения, искать стабильный доход, решать бытовые вопросы и привыкать к новой среде.

Именно поэтому подготовка к начальному этапу иногда важнее, чем сам выбор страны.

Топ-10 самых гостеприимных стран для экспатов в 2026 году

В первую десятку рейтинга вошли:

Исландия; Люксембург; Новая Зеландия; Австралия; Швейцария; Ирландия; Колумбия; Чехия; Португалия; Австрия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших направлениях для отдыха в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.