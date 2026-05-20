Названа лучшая страна Европы для любителей экстрима: что предлагает

Любители острых ощущений все чаще выбирают отпуск не на пляже, а среди гор, экстремальных трасс и активных приключений. Аналитики исследовали десятки стран мира и определили лучшие направления для туристов, которые ищут адреналин.

При оценке учитывали количество пешеходных маршрутов, мест для скалолазания, трасс для маунтенбайка, американских горок и других активностей. Как пишет Travel + Leisure, лидером рейтинга стала Франция, которая опередила даже популярные экстремальные направления Латинской Америки.

Эксперты отмечают, что страна предлагает отдых как для профессиональных искателей приключений, так и для обычных туристов, которые хотят попробовать что-то новое. Именно многообразие активностей и принесло Франции первое место в мировом рейтинге.

Франция стала столицей экстремального туризма

Франция получила самый высокий балл в рейтинге – 8,86 из 10 возможных. Исследователи отметили огромное количество туристических маршрутов, горных трасс и активных развлечений. Особое внимание привлек массив Монблан – самая высокая вершина Европы, которая ежегодно привлекает тысячи альпинистов и любителей хайкинга.

Кроме горных приключений, страна предлагает сотни аттракционов и американских горок. Для туристов доступны зиплайны, веломаршруты, скалолазание и экстремальные спуски. Также Франция известна своими природными ландшафтами – от Альп до побережья Средиземного моря, где можно совместить активный отдых с путешествиями по живописным регионам.

Какие страны вошли в топ

Второе место заняла Мексика с результатом 8,56 балла. Страна привлекает туристов горными вершинами, скалолазными маршрутами и большим количеством казино для тех, кто ищет азартных развлечений. Особенно популярным среди экстремалов считается район Эль-Потреро-Чико – один из крупнейших центров спортивного скалолазания в мире.

Третью строчку рейтинга заняла Испания. Эксперты назвали ее одной из лучших стран для активного туризма благодаря огромному количеству маршрутов для пеших походов, велоспорта и скалолазания.

Также в пятерку вошли Аргентина и США. Аргентина известна горой Аконкагуа и масштабными туристическими комплексами, а Соединенные Штаты – национальными парками и сотнями американских горок.

Аналитики отмечают, что современные туристы все чаще выбирают путешествия с активными впечатлениями вместо классического пляжного отдыха. Именно поэтому страны, которые могут предложить сочетание природы, спорта и экстрима, становятся все более популярными среди путешественников.

