Летний сезон 2026 года обещает стать настоящим вызовом для путешественников, которые стремятся к спокойствию и комфорту в классических туристических мекках. Многие известные направления стали жертвами собственной популярности, превратившись в эпицентры пробок, мусорных кризисов и непомерных цен.

Вместо ожидаемого релакса туристы все чаще сталкиваются с бесконечными очередями, шумом масштабных строек и новыми административными ограничениями. Эксперты Travel Off Path настоятельно советуют пересмотреть свои планы и обратить внимание на альтернативные локации, которые предлагают аналогичную атмосферу без чрезмерной толпы.

Пхукет и Ко Самуи, Таиланд

Популярность этих островов после выхода известных сериалов привела к настоящему коллапсу. Пока отели стремительно поднимают цены, местная система управления отходами не справляется: на Ко Самуи накопилось более 200 000 тонн мусора. Вместо тропического рая путешественники рискуют увидеть переполненные пляжи и проблемы с экологией.

Лучшая альтернатива: Краби (Таиланд) или остров Малоло (Фиджи).

Дубровник, Хорватия

Соотношение туристов к местным жителям здесь достигло критической отметки 36 к 1. Прогулка по историческому центру превращается в движение в потной толпе пассажиров круизных лайнеров, а из-за давки власти ввели строгие ограничения на въезд транспорта.

Лучшая альтернатива: Остров Вис, Хорватия.

Города-хозяева Чемпионата мира (США)

Лос-Анджелес, Атланта и Канзас этим летом становятся почти недоступными для обычных туристов из-за подготовки к Мундиалю 2026. Цены на жилье оторвались от реальности, а транспортные узлы превращены в хаотичные зоны строительства.

Лучшая альтернатива: Национальный парк Олимпик, штат Вашингтон.

Бали, Индонезия

Эпоха спокойного Бали осталась в прошлом; теперь южные районы острова – это одна сплошная пробка. Постоянное строительство вилл на месте рисовых полей и горы пластика, который выносит океан на берег во время дождей, портят впечатление от отдыха.

Лучшая альтернатива: Ломбок или Шри-Ланка.

Озеро Комо, Италия

Тренд на "прохладный отдых" (coolcations) перегрузил Комо до предела. Туристы вынуждены часами стоять под палящим солнцем в очередях на паром, что полностью разрушает романтическую атмосферу итальянских вилл.

Лучшая альтернатива: Озеро Гарда, Италия.

Тулум, Мексика

Кроме предостережений по безопасности из-за деятельности картелей, Тулум страдает от нашествия саргассовых водорослей. С июля по октябрь некогда бирюзовая вода становится мутной и имеет неприятный запах серы, а очереди к руинам майя занимают часы.

Лучшая альтернатива: Пунта-Кана (Доминикана) или побережье Уругвая.

Эдинбург, Шотландия

С июля 2026 года Эдинбург вводит 5% туристический налог, пытаясь справиться с миллионными толпами. Во время летних фестивалей Королевская миля напоминает поле для регби, где найти свободный столик в пабе становится невыполнимой миссией.

Лучшая альтернатива: Оулу, Финляндия.

