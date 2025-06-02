Забудьте о мифах! В какие дни авиабилеты самые дешевые: туристы часто ошибаются

Поиск дешевых авиабилетов — популярная тема среди путешественников. Многие туристы убеждены, что знают, когда именно можно дешевле всего улететь: "вторник", "чем раньше, тем лучше" или "искать в режиме инкогнито". Но действительно ли это работает?

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OBOZ.UA разобрал самые популярные мифы о дешевых авиабилетах и выяснил, что из этого правда, а что — вымысел. При этом лучшим способом будет использовать сервисы мониторинга цен и планировать путешествие заблаговременно.

Действительно ли билеты дешевле, если покупать заблаговременно

Не всегда. Цены на билеты меняются динамично. Для коротких рейсов, особенно лоукостов, билеты за 6-8 недель до вылета часто дешевле, чем те, что куплены за несколько месяцев.

Однако в праздничны периоды или на популярные маршруты лучше не медлить, поскольку тогда спрос быстро растет, а с ним и цены.

А что с билетами в последнюю минуту

Это риск. Авиакомпании знают, что люди, которым срочно нужно лететь, готовы платить больше, поэтому часто завышают цены. Впрочем, на малопопулярные рейсы или чартеры перед вылетом могут быть скидки — но надо быть готовым лететь хоть завтра.

Самые дешевые билеты каждый вторник — правда или миф

Когда-то это могло работать, но сейчас нет одного "дешевого дня". Цены зависят от спроса, количества свободных мест и маршрутов. Одну неделю билеты дешевле в понедельник, другую – в пятницу.

Лучше всего — отслеживать цены несколько дней подряд и пользоваться сервисами с уведомлениями о скидках.

Помогает ли режим инкогнито

Это не помогает, хотя многие верят, что авиакомпании повышают цены, если видят, что вы часто просматриваете один и тот же маршрут, исследования этого не подтверждают.

По данным CheapAir, средний рейс в США меняет цену до 61 раза в день и это зависит от спроса, а не от вашего браузера.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаперелеты для многих остаются источником тревоги из-за многочисленных стереотипов и непроверенной информации. Из года в год среди пассажиров распространяются мифы об опасности турбулентности, вредном воздухе в салоне или способности смартфона испортить навигацию.

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