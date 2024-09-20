На верхушке мира: малоизвестные горные маршруты Европы

Межсезонье – идеальная пора для походов. Утренние туманы, песни у костра, лужайки с грибами — о чем еще можно мечтать осенью? Собрали для вас топ европейских направлений, где можно вполне ощутить эту атмосферу. Куда же поехать — читайте ниже.

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Лейгавегур, Исландия

Один из известнейших пешеходных маршрутов страны. Он простирается через различные ландшафты: от вулканических гор до ледниковых долин. 54-километровый путь проходит через Национальный парк Ватнайокутль.

Маршрут начинается у геотермальных источников Ландманналаугара и заканчивается в живописной долине Тоурсмерк. Путешествие занимает несколько дней (ориентировочно от 2 до 4) и предусматривает ночлег в приютах. Самые популярные апартаменты: Hrafntinnusker, Alftavatn, Hvanngil, Emstrur.

Кстати, в Исландии есть специально отведенные места, где можно ставить палатку. Но учитывайте, что она должна иметь защиту от ветра и дождя. Ведь в стране слишком капризная погода. Также следует знать: через это направление протекает река, поэтому возьмите с собой трекинговые палки.

Фиммвердухалс, Исландия

Один из самых популярных туристических маршрутов страны, протяженностью 20,3 километра. В среднем путь занимает до 8 часов.

Он лежит между ледниками Eyjafjallajökull и Mýrdalsjökull. Начинается у знаменитого водопада Skógafoss и проходит через различные ландшафты: от вулканических образований до зеленых долин.

Часто туристы выбирают это направление, чтобы увидеть последствия извержения вулкана Эйяфьятлайокютль, произошедшего в 2010 году. На вершине Fimmvörðuháls находится горное убежище. Здесь следует остановиться и полюбоваться красотой девственной природы.

Спуск в долину Thórsmörk пролегает через 26 водопадов. Поэтому прихватите с собой соответствующее снаряжение, в частности туристические палки.

Эдельвейс Хехбальмен, Швейцария

Маршрут протяженностью 20,3 километра. Преодолеть его реально за 7-9 часов. Он подходит как для опытных туристов, так и для новичков.

Весь путь путешественников сопровождают невероятные виды. Природа здесь действительно сказочная и особенная. Дорога пролегает через ледник Трифт, вершину Маттергорн и одну из самых красивых смотровых площадок в Церматте.

Эрвальд – Кобургер-Хютте, Австрия

Направление простирается на 24 километра. Чтобы его преодолеть, придется уходить от 8 до 9 часов. Маршрут начинается с подъема фуникулера на высоту 1490 метров.

Здесь путешественники смогут посмотреть два самых красивых высокогорных озера Зеебензее и Драхензее. Конечная остановка – избушка Coburger Hut. Она обычно работает с июня по начало октября.

Валь Ферре – Ле Арс Дессус, Италия

Простирается на 25,7 километра и характеризуется достаточно высокой сложностью. Поэтому новичкам лучше не выбирать его.

Поход стартует в Валь Ферре и пролегает в приют Elena на высоте более 2055 метров. Далее нужно дойти до вершины Grand Col Ferret, после – в пункт прибытия Les Ars Dessous.

Мелиде – О Пино, Испания

Пешеходный маршрут длится более 10-12 часов. Его протяженность достигает 34 километров. Кстати, тропа является частью Французского пути, популярного паломнического направления в Сантьяго-де-Компостел, где, по легенде, хранятся остатки апостола Иакова. А еще этот путь любят ценители велопрогулок.

Долина пяти прудов, Польша

Одно из известнейших туристических направлений в Польских Татрах. Путешествие стартует от стоянки Паленица Бялчанская. Начало дороги асфальтировано, а дальше, после водопадов Мицкевича, начинаются крутые склоны. Тропа также проходит через сосновый лес, где иногда встречается малина.

Добраться до конечной точки можно двумя способами: черным или зеленым маршрутами. Первый характеризуется крутыми серпантинами, второй проходит мимо водопада Сиклава.

Откройте для себя разнообразие Европы и ее природную красоту. Путешествуйте по живописным уголкам мира!

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