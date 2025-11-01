На них часто жалуются: названы переоцененные города для отдыха в Испании

Испания входит в тройку самых популярных среди туристов стран Европы. Теплый океан, яркая природа, великолепный климат и богатая культура привлекают сюда множество любителей путешествий, но не все остаются довольны отдыхом.

Видео дня

Именно поэтому, как пишет издание Express, эксперт по отдыху Роб Брукс недавно попросил своих подписчиков в TikTok назвать наиболее переоцененное место для отдыха. Испания оказалась среди лидеров списка, который сложился в результате.

Впрочем, все же уступила Дубаю. Хотя сюда стекаются инфлюенсеры со всего мира, в реальности оказывается, что он совершенно не приспособлен для комфортной жизни. Вместо парков и пешеходных зон – плохо спланированные скоростные автомагистрали, сплошные торговые центры и отсутствие души.

Из испанских курортов в рейтинг попали сразу четыре: Роба Ибица, Марбелья и Тенерифе. Они набрали по 2% голосов. А Бенидорм опередил их с антирейтингом 3,3%. Как заметил сам Роб, знаменитый курорт Коста-Бланки – это "сплошная жареная еда и холостяки". Хотя старый город Бенидорма все еще остается потрясающе красивым.

Тенерифе оказался наименее любимым среди Канарских островов. Впрочем, по мнению Роба, исправить ситуацию можно, если не формировать у себя завышенных ожиданий от отдыха перед тем, как отправляться на остров.

Ибицу, настоящую мекку любителей танцевальной музыки, давно критикуют за переполненность туристами. А также за все большее количество нелегальных домов для отдыха, где можно получить услуги ненадлежащего качества. При этом страдают от овертуризма и местные жители – жилищный кризис, бешеные цены, шум и мусор являются последствиями, которые ухудшают их жизнь.

В Испании начались протесты против туристов. Демонстрации проходят от Барселоны до Ибицы и местные жители требуют сократить потоки посетителей до разумных пределов. Такая негостеприимность является еще одним фактором, почему Испания сейчас стала не слишком удачным направлением для отпуска.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны будут в тренде среди туристов в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.