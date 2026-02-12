На Канарских островах нашли 'маленькую Венецию': чем привлекает туристов

Канарские острова давно стали любимым направлением для тех, кто ищет солнце среди зимы. Но несмотря на популярность Тенерифе или Лансароте, на архипелаге до сих пор остаются уголки, которые удивляют даже опытных путешественников.

Один из них – небольшой приморский городок, получивший романтическое прозвище "маленькая Венеция". Он очаровывает белыми домами, каналами и атмосферой уютного средиземноморского курорта. Детали рассказало издание Express.

Городок Пуэрто-де-Моган расположен на юго-западе острова Гран-Канария. Когда-то это был скромный рыбацкий порт, а сегодня – один из самых красивых курортов острова.

Его называют "маленькой Венецией" из-за сети морских каналов. Небольшие мостики через воду, ограничение застройки до двух этажей и отсутствие небоскребов сохраняют атмосферу настоящей приморской деревни.

Белые фасады домов с яркими синими, желтыми и красными ставнями создают фотогеничные пейзажи. Узкие пешеходные улочки украшены бугенвиллией и гибискусом, свисающими над проходами.

Как и настоящая Венеция в Италии, большая часть Пуэрто-де-Моган – пешеходная зона. Здесь можно неспешно гулять без шума автомобилей и наслаждаться атмосферой.

Для тех, кто любит активность, стоит подняться по 257 ступенькам узкими улочками Старого города. Со смотровых точек открывается панорама гавани, океана и скал, особенно впечатляющая на закате.

Гавань Пуэрто-де-Моган – центр морских экскурсий. Здесь организовывают туры для наблюдения за дельфинами и китами, а также прогулки на лодках со стеклянным дном к соседним курортам.

Отдельной изюминкой является настоящая туристическая подводная лодка Golden Shark, которая опускается примерно на 25 метров под воду. Через большие смотровые окна пассажиры могут увидеть искусственный подводный парк "Ла Атлантида" – созданный риф, помогающий восстанавливать морскую экосистему.

Пляж Плайя-де-Моган – это уютная бухта с золотистым песком и спокойной бирюзовой водой. Благодаря волнорезу вода здесь почти всегда тихая, поэтому это одно из самых безопасных мест для семей с детьми.

Любители снорклинга могут отправиться к скалистым участкам на краю бухты, где часто попадаются косяки ярких рыб-попугаев.

Удобнее всего лететь до аэропорта острова Гран-Канария, после чего примерно за 45 минут по живописной дороге можно добраться до Пуэрто-де-Моган. Расстояние составляет около 55 километров.

