Можно только загорать и плавать: туристам посоветовали остров в Европе для ленивого отдыха

Если вам надоели шумные курорты вроде Ибицы, Миконоса или Закинтоса, где жизнь бурлит до рассвета, стоит обратить внимание на крошечный остров, который предлагает полную противоположность. здесь нет ночных клубов, музеев или громких фестивалей. Есть только море, солнце и абсолютный покой.

Речь идет о Нуэва-Табарка (Nueva Tabarca) – самом маленьком постоянно заселенном острове Испании, который раскинулся в Средиземном море неподалеку от побережья Аликанте. Его длина – всего 1,8 километра, а ширина – около 400 метров. Постоянно здесь проживает лишь примерно 50–70 человек. Детали рассказало издание Mirror.

Место, где можно только отдыхать

На Нуэва-Табарке нет никаких развлечений, кроме загорания и купания. Именно поэтому остров часто называют раем для ленивых туристов – тех, кто мечтает просто выключить телефон, расслабиться и забыть о спешке.

Ежедневно сюда приезжают на лодках с материка несколько тысяч отдыхающих, чтобы провести день на пляже. К вечеру все возвращаются обратно, и остров снова погружается в тишину.

В разгар сезона количество гостей достигает 5 тысяч в день, что в тридцать раз превышает численность местных жителей. Все движение концентрируется на единственной главной улице, которая днем превращается в сплошной поток людей.

Проблемы острова

Несмотря на популярность, инфраструктура Нуэва-Табарки оставляет желать лучшего.

По словам президента местной общины Кармен Марти, главная проблема не в туристах, а в недостатке базовых условий. На острове нет общественных туалетов, тени или спасателей, а исторические памятники – старинная церковь, башня и подземелья – закрыты для посетителей из-за аварийного состояния.

Из-за низкого расположения острова (всего 15 метров над уровнем моря) и отсутствия деревьев, спрятаться от солнца почти невозможно. Медицинская помощь ограничена, а музей, который открыли всего 20 лет назад, пришлось закрыть из-за коррозии крыш от соли.

Местная община неоднократно обращалась к властям с просьбой обустроить зоны отдыха, но, по словам жителей, инициативы остались без ответа.

Почему остров популярен

Даже при таких условиях Нуэва-Табарка остается магнитом для путешественников. Их привлекает удивительная чистота моря и спокойная атмосфера, которой не найдешь на больших курортах.

Остров расположен в пределах первого в Испании морского заповедника, созданного еще в 1986 году. Здесь охраняют кораллы, редких рыб и морские травы, поэтому вода остается кристально прозрачной.

