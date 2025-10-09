'Преступно недооцененный': туристам посоветовали город для отдыха в Польше

Европа постепенно открывает для себя Польшу, как туристическую страну. И один польский город британские туристы окрестили "преступно недооцененным".

Тревел-блогер Джессик Виана назвала своим фаворитом Вроцлав. Она описала его как "красочный исторический город, который совсем не кажется "туристическим", но при этом полон волшебных мест и впечатлений".

Девушку поразило, что по всему Вроцлаву разбросано 1400 каменных фигурок гномов и охота за ними может стать для туристов очень интересным развлечением По словам Джессики, скульптуры гномов повсюду: "Они продают мороженое, управляют банкоматами и рассказывают немного о местной истории".

Блогер также отметила, что в этом году Вроцлав впервые попал в путеводитель Мишлен. Здесь можно попробовать такие экзотические блюда, как арбузный стейк и хлебное мороженое, но больше всего путешественнице понравились вареники с различными начинками.

Из интересных особенностей города девушка выделила фонарщиков, которых все еще можно встретить на рассвете или закате солнца. А также реки, по которым можно прогуливаться так же, как по каналам Венеции, а затем посещать местные достопримечательности и замки. "Я просто влюбилась во Вроцлав", – призналась Джессика. "Я была так поражена! Для города, который относительно малоизвестен по сравнению с другими, количество интересных мест и развлечений здесь просто поразило меня, и я думаю, что о нем должно узнать больше людей!", – добавила она.

Джессика также поделилась списком лучших мест Вроцлава:

прогуляйтесь по красочной Рыночной площади Старого города;

поохотьтесь на более чем 1400 гномов в городе;

встретьте вроцлавского фонарщика на Соборном острове;

полюбуйтесь лучшим видом на Вроцлав с Моста покаяния (но придется подняться на 247 ступенек);

отправляйтесь в круиз по реке Одре;

полюбуйтесь зданием Aula Leopoldina во Вроцлавском университете;

выпейте коктейль на закате с видом на Вроцлавский собор;

посмотрите бесплатное мультимедийное шоу фонтанов в Зале Века;

наслаждайтесь ночной жизнью в галерее Neon Side;

посетите Ботанический сад Вроцлавского университета.

