"Преступно недооцененный": туристам посоветовали город для отдыха в Польше
Европа постепенно открывает для себя Польшу, как туристическую страну. И один польский город британские туристы окрестили "преступно недооцененным".
Тревел-блогер Джессик Виана назвала своим фаворитом Вроцлав. Она описала его как "красочный исторический город, который совсем не кажется "туристическим", но при этом полон волшебных мест и впечатлений".
Девушку поразило, что по всему Вроцлаву разбросано 1400 каменных фигурок гномов и охота за ними может стать для туристов очень интересным развлечением По словам Джессики, скульптуры гномов повсюду: "Они продают мороженое, управляют банкоматами и рассказывают немного о местной истории".
Блогер также отметила, что в этом году Вроцлав впервые попал в путеводитель Мишлен. Здесь можно попробовать такие экзотические блюда, как арбузный стейк и хлебное мороженое, но больше всего путешественнице понравились вареники с различными начинками.
Из интересных особенностей города девушка выделила фонарщиков, которых все еще можно встретить на рассвете или закате солнца. А также реки, по которым можно прогуливаться так же, как по каналам Венеции, а затем посещать местные достопримечательности и замки. "Я просто влюбилась во Вроцлав", – призналась Джессика. "Я была так поражена! Для города, который относительно малоизвестен по сравнению с другими, количество интересных мест и развлечений здесь просто поразило меня, и я думаю, что о нем должно узнать больше людей!", – добавила она.
Джессика также поделилась списком лучших мест Вроцлава:
- прогуляйтесь по красочной Рыночной площади Старого города;
- поохотьтесь на более чем 1400 гномов в городе;
- встретьте вроцлавского фонарщика на Соборном острове;
- полюбуйтесь лучшим видом на Вроцлав с Моста покаяния (но придется подняться на 247 ступенек);
- отправляйтесь в круиз по реке Одре;
- полюбуйтесь зданием Aula Leopoldina во Вроцлавском университете;
- выпейте коктейль на закате с видом на Вроцлавский собор;
- посмотрите бесплатное мультимедийное шоу фонтанов в Зале Века;
- наслаждайтесь ночной жизнью в галерее Neon Side;
- посетите Ботанический сад Вроцлавского университета.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем поражает самая высокогорная столица Европы Андорра-ла-Велья.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.