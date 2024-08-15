Морские курорты Германии: на какое море еще можно выбраться летом

Сюда достаточно редко наведываются иностранные туристы, но каждый год ездят немцы на летний уик-энд. Какие локации они выбирают – читайте ниже.

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Рюген

Самый большой остров страны располагается в юго-восточной части Балтийского моря. Его роскошная береговая линия имеет множество заливов, бухт и песчаных пляжей. Здесь преобладает умеренный климат. Температура воздуха колеблется от 17°C выше нуля.

Один из самых популярных курортов – Бинц. Он славится длинной набережной Strandpromenade. Здесь обустроили множество пешеходных и велосипедных маршрутов.

Советуем посетить мыс Аркона. Здесь можно насладиться тишиной и красотой природы в окружении уникальной флоры и фауны. А еще туристы смогут увидеть маяки, военные бункеры и посетить одноименный городок. Также здесь размещается религиозный центр балтийских славян. А с вершины Пикберга открывается живописная панорама на остров.

Обязательно сходите в охотничий домик Jagdschloss Granitz. Он находится на горе Темпельберг высотой 107 метров. Чтобы подняться к дому, придется преодолеть 154 ступени. Но если лень напрягать ноги, можно приобрести билет на паровоз.

А еще рекомендуем посетить Национальный парк Ясмунд. Природный заповедник известен меловыми скалами, редкими видами растений, птиц и буковыми лесами, которые занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Островная кухня не обходится без морепродуктов. Рекомендуем попробовать копченую померанскую рыбу.

Занкт-Петер-Ординг

Бывшее поселение викингов с уникальным микроклиматом, которое сегодня превратилось в популярный курорт. Поселок располагается на берегу Северного моря. Туристов ждут песчаные дюны, леса и бесконечное побережье протяженностью 12 километров. Недаром локацию считают одной из самых лучших для летнего отдыха в Германии. Здесь часто можно встретить ценителей серфинга и кайтсерфинга.

Идеальные месяцы для путешествия – июль и август. Климат относительно мягкий, температура воздуха колеблется от 20°C.

Поклонникам теплой воды советуем посетить аквапарк Dünen-Therme. Здесь обустроены сауны, горки, джакузи и термальные бассейны. Также на территории действует центр здоровья, где предлагается оздоровительные процедуры и массаж. Аттракция работает с 10:00 до 20:00, в пятницу и субботу до 22:00. Если путешествуете с детьми, обязательно сходите в местный зоопарк West Coast Park & Robbarium. Здесь встретите разнообразных животных: от тюленей и черепах до змей и лис.

Кстати, в населенном пункте есть места для кемпинга и автофургонов.

На обед рекомендуем пойти в местное заведение Strandbar 54° Nord, которое располагается на пирсе. Отсюда открывается невероятный вид на море.

Амрум

Десятый по величине остров у побережья Германии. Если ищете покоя и тишины, направляйтесь сюда. Местные пляжи простираются практически на 10 км. А еще локация является домом для более 10 тысяч видов животных и растений. Поэтому не удивляйтесь, если встретите некоторых зверей во время прогулки.

Чаще всего путешественники едут отдыхать на Amrum Kniepsand – самую большую песчаную косу в Европе.

Поклонникам активных развлечений советуем попробовать заняться виндсерфингом или греблей. Кстати, здесь также обустроили множество маршрутов разной сложности. Так что ценителям пеших или велосипедных прогулок невероятно повезло. Двухколесный транспорт можно арендовать в любом населенном пункте. А еще здесь можно отправиться в конную поездку вдоль берега.

Чтобы узнать больше об истории и особенностях побережья, сходите в природоведческий музей Naturzentrum Amrum. Здесь хранятся экспонаты птиц и разных животных. А еще посетите Öömrang Hüs — старинный домик, который построили еще в 1683 году. Внутри здания можно осмотреть несколько комнат, где проживал местный капитан.

Боркум

Остров находится недалеко от границы с Нидерландами в пределах Национального парка Нижней Саксонии Ваттового моря.

Кстати, на берегах гавани часто можно встретить тюленей. Климат региона оказывает положительное влияние на развитие флоры и фауны, дюн и цветущих лугов. Здесь можно увидеть редкие орхидеи, больше не растущие нигде в мире.

Длинный песчаный пляж Entenstrand отлично подойдет для классического отдыха. Но имейте в виду, что инфраструктура здесь отсутствует. На главном побережье работает компания World of Wind, которая предлагает спектр разнообразных развлечений – от виндсерфинга, кайтбординга до парусного спорта.

Обязательно пойдите к старому маяку. Когда-то Северное море служило транзитным маршрутом для китобойных судов, регулярно терпевших крушение. Поэтому пришлось установить опознавательный знак. Сегодня сооружение открыто для посетителей. Путешественники могут подняться по крутой лестнице вверх и насладиться живописным видом.

Если не хватает адреналина, направляйтесь к веревочной трассе Kraxelmaxel Kletterpark Borkum. Здесь сможете попробовать себя в скалолазании. Аттракцион подходит для любого уровня подготовки: от новичков до профессионалов.

Кстати, на острове работает региональный аэропорт. Так что добраться сюда не составит труда.

Отправляйтесь в путешествие! Исследуйте новые локации! Хорошее путешествие!

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