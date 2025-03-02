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Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
384
Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Нормально – наслаждаться развлечениями, но также отлично и находить время для уединения. Сегодня рассказываем об интересных локациях вблизи Львова, которые станут отличными маршрутами для вашего ретрита: минимум путешественников и максимум живописных достопримечательностей и природных локаций. Куда отправиться в путешествие – читайте ниже.

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Пещерный монастырь

Расположен на юго-восточной окраине села Розгирче в Стрыйском районе на высоте 443 метра над уровнем моря.

Скалистые песчаники образовались около 70 миллионов лет назад. Впервые о религиозной ячейке упоминали во второй половине XV века. Поговаривают, что здесь проживали монахи, которые спасались от татарских набегов, когда последний разрушил Киев и другие города Киевской Руси в 1200-х годах.

Монахи придерживались тишины и одиночества. Они редко разговаривали между собой, сосредотачивались на молитве и духовных практиках. Однако их посещали крестьяне, происходило это только с согласия настоятеля.

Скромное питание священников состояло из ягод и грибов. Небольшой доход они получали от продажи меда со своей пасеки.

Пеший поход начинается от станции Стинава Нижняя, куда можно доехать на электричке.

Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Грот Прийма

Находится в Николаевском районе в селе Верин.

Когда-то природная локация служила жилищем для неандертальцев. Это второе известное поселение древних людей на территории Украины.

В пещерах археологи обнаружили останки женщины и детей, возраст которых составляет более 45 тысяч лет. Также были обнаружены орудия труда и следы их деятельности.

Согласно исследованиям племя обустраивало здесь зимний охотничий лагерь.

Кстати, во время Второй мировой войны вблизи грота разбился немецкий самолет FW-190, выполнявший тренировочный полет. Пилот погиб, а на месте падения стальной птицы до сих пор можно найти ее обломки.

Начните свой путь к локации из села Розвадов.

Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Национальный парк "Сколевские Бескиды"

Располагается в южной части Львовской области, в пределах Стрыйского, Самборского и Дрогобычского районов.

Сначала сходите к водопаду Гуркало, который состоит из одного каскада. Возле него находятся несколько удобных полян для палаток и ночлега.

Далее поднимитесь на гору Парашка. Ее высота достигает 1268 метров над уровнем моря. Существует легенда, что гору назвали в честь дочери (или по другой версии – жены) князя Святослава, сына Владимира Великого. Согласно преданию, здесь ее убили воины Святополка Окаянного в 1015 году.

Также отправьтесь к водопаду Сопит вблизи одноименного села. Немного о происхождении названия. По одной из версий, его назвали в честь основателя поселения Сопка, по другой – в честь реки Сопотянки, чьи пороги создают звук, напоминающий шепот.

Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Чертов камень

Находится в селе Подкамень Бродовского района.

На возвышенности располагается уникальное 16-метровое геологическое образование. По словам специалистов, оно, вероятно, сформировалось на дне древнего Сарматского моря миллионы лет назад.

Археологические исследования свидетельствуют о том, что камень мог служить укреплением еще во времена Галицко-Волынского княжества. Подтверждением этого являются две пещеры находящихся рядом, одна из которых – подземный храм, а другая – убежище для монахов.

Также сходите в Доминиканский монастырь в этом же поселении.

Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Дворец Гределей

Находится в городе Сколе Стрыйского района. Здание заложил барон Эугениуш Кински в XIX веке. Со временем еврейская семья Гределей перестроила имение в стиле необароко.

В период с 1939 по 1948 годы, когда Сколе находилось под советской властью, дворец служил месторасположением отдела Народного комиссариата внутренних дел СССР, дважды занимавшего здание – сначала в 1939-м, а затем с 1944-го по 1948-й.

Вокруг аттракции находися парк, а перед дворцом располагается фонтан.

Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Путешествуйте с удовольствием и открывайте новые уголки Львовщины!

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