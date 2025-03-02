Лучшие маршруты Львовщины без толпы туристов

Нормально – наслаждаться развлечениями, но также отлично и находить время для уединения. Сегодня рассказываем об интересных локациях вблизи Львова, которые станут отличными маршрутами для вашего ретрита: минимум путешественников и максимум живописных достопримечательностей и природных локаций. Куда отправиться в путешествие – читайте ниже.

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Пещерный монастырь

Расположен на юго-восточной окраине села Розгирче в Стрыйском районе на высоте 443 метра над уровнем моря.

Скалистые песчаники образовались около 70 миллионов лет назад. Впервые о религиозной ячейке упоминали во второй половине XV века. Поговаривают, что здесь проживали монахи, которые спасались от татарских набегов, когда последний разрушил Киев и другие города Киевской Руси в 1200-х годах.

Монахи придерживались тишины и одиночества. Они редко разговаривали между собой, сосредотачивались на молитве и духовных практиках. Однако их посещали крестьяне, происходило это только с согласия настоятеля.

Скромное питание священников состояло из ягод и грибов. Небольшой доход они получали от продажи меда со своей пасеки.

Пеший поход начинается от станции Стинава Нижняя, куда можно доехать на электричке.

Грот Прийма

Находится в Николаевском районе в селе Верин.

Когда-то природная локация служила жилищем для неандертальцев. Это второе известное поселение древних людей на территории Украины.

В пещерах археологи обнаружили останки женщины и детей, возраст которых составляет более 45 тысяч лет. Также были обнаружены орудия труда и следы их деятельности.

Согласно исследованиям племя обустраивало здесь зимний охотничий лагерь.

Кстати, во время Второй мировой войны вблизи грота разбился немецкий самолет FW-190, выполнявший тренировочный полет. Пилот погиб, а на месте падения стальной птицы до сих пор можно найти ее обломки.

Начните свой путь к локации из села Розвадов.

Национальный парк "Сколевские Бескиды"

Располагается в южной части Львовской области, в пределах Стрыйского, Самборского и Дрогобычского районов.

Сначала сходите к водопаду Гуркало, который состоит из одного каскада. Возле него находятся несколько удобных полян для палаток и ночлега.

Далее поднимитесь на гору Парашка. Ее высота достигает 1268 метров над уровнем моря. Существует легенда, что гору назвали в честь дочери (или по другой версии – жены) князя Святослава, сына Владимира Великого. Согласно преданию, здесь ее убили воины Святополка Окаянного в 1015 году.

Также отправьтесь к водопаду Сопит вблизи одноименного села. Немного о происхождении названия. По одной из версий, его назвали в честь основателя поселения Сопка, по другой – в честь реки Сопотянки, чьи пороги создают звук, напоминающий шепот.

Чертов камень

Находится в селе Подкамень Бродовского района.

На возвышенности располагается уникальное 16-метровое геологическое образование. По словам специалистов, оно, вероятно, сформировалось на дне древнего Сарматского моря миллионы лет назад.

Археологические исследования свидетельствуют о том, что камень мог служить укреплением еще во времена Галицко-Волынского княжества. Подтверждением этого являются две пещеры находящихся рядом, одна из которых – подземный храм, а другая – убежище для монахов.

Также сходите в Доминиканский монастырь в этом же поселении.

Дворец Гределей

Находится в городе Сколе Стрыйского района. Здание заложил барон Эугениуш Кински в XIX веке. Со временем еврейская семья Гределей перестроила имение в стиле необароко.

В период с 1939 по 1948 годы, когда Сколе находилось под советской властью, дворец служил месторасположением отдела Народного комиссариата внутренних дел СССР, дважды занимавшего здание – сначала в 1939-м, а затем с 1944-го по 1948-й.

Вокруг аттракции находися парк, а перед дворцом располагается фонтан.

Путешествуйте с удовольствием и открывайте новые уголки Львовщины!

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