Мистическая Украина: какие места стоит посетить зимой любителям легенд

Существует множество мест, окутанных легендами и преданиями, которые особенно привлекательны с наступлением морозов. Они будто приглашают заглянуть за занавес реальности. Ледяной воздух, облачное небо, заснеженные замки создают особенную атмосферу, от которой замирает сердце. Где можно услышать звук шагов древних правителей и простых смертных – читайте ниже.

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Лычаковское кладбище

Располагается во Львове. Кладбище было открыто в 1786 году. Его считают одним из самых старых коммунальных кладбищ Европы.

Сегодня здесь находится более 300 тысяч могил и 500 скульптур. Здешние эпитафии свидетельствуют о разнообразии национальностей умерших. Надгробные плиты с надписями на латыни, польском, немецком, румынском и греческом языке.

На этом кладбище покоятся Иван Франко, Владимир Ивасюк, Соломия Крушельницкая, воины УПА, политзаключенные и репрессированные.

Несмотря на статус музея, аттракция вечного упокоения продолжает принимать захоронения – около сотни ежегодно. Исключения делаются для выдающихся львовян и погибших в российско-украинской войне.

Подгорецкий замок

Находится в селе Подгорцы Львовской области. Здание построили на протяжении 1635-1640 годов в стиле позднего ренессанса и барокко.

Дворец служил резиденцией знатных семей Конецпольских и Собеских.

В XVIII веке, во времена Вацлава Жевусского, замок пережил период наибольшей славы. Провели значительные реставрационные работы, собрали ценную коллекцию произведений искусства, библиотеку и архив.

В 1900-х замок претерпел значительные разрушения. В советский период здесь размещался туберкулезный диспансер.

Существует легенда о разветвленной системе подземных тоннелей, соединяющих сооружение с соседними поселениями. Говорят, что их использовали для тайных встреч, побегов во время осады и хранения сокровищ.

Еще одни предания свидетельствуют о Белой Даме – молодой женщине, которую заживо замуровали в стенах крепости. Сегодня ее фигуру часто можно увидеть в коридорах или в окнах Подгорецкого.

Таракановский форт

Находится в Дубенском районе Ровенской области. Сооружение построили в XIX веке для защиты железнодорожного пути Львов-Киев.

Его строили по последним достижениям науки и техники: с электрическим освещением, телеграфом и телефоном. Построили три глубоких колодца для воды и обустроили водопровод, канализацию, печь для сжигания нечистот.

В 1965 году форт пытались приспособить под хранилище консервации, а позже под арсенал автозапчастей. Несмотря на проведенные подготовительные работы, высокая влажность в помещениях сделала невозможным хранение продукции.

Существует легенда, что здесь можно встретить привидения австрийских, польских и советских воинов. Поговаривают, что ночью слышны звуки их шагов и шепот.

Лысая гора

Располагается на правом берегу реки Лыбидь в Киеве. Природная аттракция является частью Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

В 1872 году здесь приступили к строительству форта. В ходе работ построили казармы инженерных частей, обустроили автоматическое водоснабжение и установили паровую машину.

За разглашение плана крепости предполагалось суровое наказание. В мирное время виновных отправляли в ссылку в Сибирь, а во время войны — расстреливали.

В 1897-м аттракцию реконструировали в военные склады и тюрьму. С 1906 здесь проводили казни, а тела закапывали неподалеку.

Сегодня здесь часто собираются поклонники фантастики и неоязычники.

Самая известная легенда повествует о змее Уробороса, который окутывал своим телом всю землю. Согласно преданию, именно здесь нашла свое последнее пристанище голова этого мифического создания. С этого времени гора стала символом бесконечности бытия.

Озеро Синевир

Находится в Хустском районе Закарпатской области на высоте 989 метров над уровнем моря. Его считают самым большим в Украинских Карпатах.

Около 10 тысяч лет назад мощное землетрясение повлекло за собой оползень, преградивший узкую долину. Образованный каменной плотиной котлован впоследствии наполнился водой трех ручьев.

По легенде, это живописное озеро появилось из горьких слез графской дочери Синь, оплакивавшей своего возлюбленного Вира. Простого пастуха жестоко убили по приказу ее отца.

Снежные руины замков, покрытые инеем деревья и туманные долины создают ощущение присутствия чего-то неизведанного. Даже если вы уже посещали какое-нибудь мистическое место летом, зимой оно откроется для вас с совершенно с другой стороны.

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