Между Европой и Африкой: едем на отдых в Гибралтар

Забудьте о банальных направлениях! Если вы все еще думаете, куда же отправится в путешествие – выбирайте новые места. Сегодня рассказываем о месте, где "встречаются" два континента, скалы уходят в небеса, а обезьяны свободно разгуливают по городу. О какой же локации мало говорят, а стоило бы больше – читайте ниже.

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Гибралтар

Британская заморская территория площадью 6,5 квадратных коллометров. Располагается на юге Пиренейского полуострова и имеет границу с Испанией. Городом управляет губернатор, назначенный правителем Соединенного Королевства.

Благодаря стратегическому расположению Гибралтар контролирует судоходство между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Его экономика базируется на обслуживании большого открытого порта, военных баз и туризме.

Здесь преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14°C до +17°C, летом – от +24°C до +27°C.

Что посмотреть?

Гибралтарская скала

Самая популярная достопримечательность города. Ее высота достигает 426 метров. Есть мнение, что она образовалась в юрский период, около 200 миллионов лет назад.

На вершине располагается Батарея О'Хара – тяжелая береговая артиллерия, которая охраняла пролив от вражеских кораблей во время Второй мировой войны. Отсюда можно полюбоваться материковой частью Испании, видами Атлантики и побережьем Африки.

На склонах обитает уникальная для Европы популяция диких берберских макак. За их веселыми играми часто любят наблюдать туристы. Поговаривают, что пока животные живы, будет существовать британское господство над территорией.

Кстати, добраться до скалы можно по канатной дороге, а ее станция служит отправной точкой различных пешеходных маршрутов.

Пещера Святого Михаила

Она известна большими сталактитами. В 1974 году здесь были обнаружены следы первобытных людей и пещерная живопись с изображением горных козлов. Во время Второй мировой войны подземелье подготовили для размещения военного госпиталя, который так и не пригодился.

Пещера Горама

Располагается в юго-восточной части Гибралтара. В 1907-м природную аттракцию открыл британский военный – капитан Gorham. А в 1950-м здесь обнаружили горизонт со слоями античной эпохи, неолита и палеолита.

В ходе археологических раскопок обнаружили останки орудий труда, птиц, раковины моллюсков и т.п.

Также пещеру считают последним местом обитания неандертальцев в Европе.

Мавританский замок

Укрепление начали возводить ориентировочно в VIII веке нашей эры. Башня Памяти – самая высокая башня исламского периода на Пиренейском полуострове.

Реконструировали крепость во время второго Мавританского периода, после того как мавры оккупировали территорию, а затем Испания ненадолго вернула ее себе.

Europe Point

Мыс на южной оконечности полуострова. Благодаря стратегическому расположению его веками считали важным пунктом наблюдения, с которого осуществляли контроль за судоходство в Средиземном море.

Сейчас местность обустроили для комфортного досуга: зеленые лужайки, пешеходные дорожки и места для пикников.

Также ячейка служит своеобразной смотровой площадкой.

Мечеть Ибрагим-аль-Ибрагим

Располагается в южной части города. Здание подарил Король Саудовской Аравии Фахд ибн Абдул Азиз Аль Сауд.

Прежде всего святыня является центром духовной жизни местного мусульманского сообщества. Посетить мечеть могут туристы, независимо от вероисповедания.

Сегодня в комплексе находятся школа, библиотека и лекционный зал.

Открывайте неизведанные уголки планеты! Отправляйтесь в Гибралтар!

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