Малоизвестный рай в Европе: куда обязательно поехать в 2026 году

Европейские курорты стремительно меняются: популярные направления все чаще страдают от перенасыщения туристами и роста цен. Путешественники, которые еще несколько лет назад выбирали греческие острова или западное Средиземноморье, сейчас ищут теплые, аутентичные и более доступные альтернативы.

Именно поэтому в фокусе появляются малоизвестные города. Один из них – хорватский Задар, который сочетает историю, море, природу и спокойствие. В 2026 году это направление имеет все шансы стать настоящим открытием для тех, кто ценит содержательные путешествия, говорят эксперты.

Задар расположен на северном побережье Адриатического моря. Обнесенный стенами Старый город – настоящий музей под открытым небом, где римское наследие органично сочетается с венецианской архитектурой. Здесь легко потеряться в лабиринте узких улочек, внезапно выйти к античным колоннам или увидеть панорамные виды на море.

Для ценителей истории Задар предлагает редкую возможность проследить развитие города от античности до раннего Нового времени. Церковь Святого Доната, Римский форум и площадь Пяти колодцев образуют историческую ось, охватывающую период от римской эпохи до XVI века.

На окраине Старого города расположена одна из самых оригинальных современных аттракций Адриатики – Морской орган. На первый взгляд это просто каменная лестница, спускающаяся к воде. Но когда поднимается ветер и волны заходят под конструкцию, город наполняется живой музыкой, созданной морем.

Одно из главных преимуществ Задара – его роль "ворот" к малоизвестным островам Хорватии. Отсюда курсируют паромы на Углян, Пашман и Дуги-Оток. Эти острова предлагают чистые пляжи, бирюзовую воду, маршруты для велосипедов и пеших прогулок и значительно меньше туристов, чем известные курорты.

На противоположной стороне Дуги-Отока расположен природный парк Телашчица – сочетание лесов, бухт, виноградников и скал. А настоящей жемчужиной для ценителей дикой природы является Национальный парк Корнаты – архипелаг из 89 островов и рифов, где можно заниматься каякингом, дайвингом, парусным спортом или просто наслаждаться тишиной.

Мидии, гребешки, свежая рыба и густые морские рагу подают в небольших традиционных заведениях, спрятанных в боковых улочках Старого города. Именно в таких местах можно почувствовать настоящий вкус побережья.

Винная культура региона не менее интересна. Рядом с городом расположены исторические виноградники Петрчане, имеющие традицию с XI века.

Задар еще не превратился в массовый курорт, но интерес к нему стремительно растет.

